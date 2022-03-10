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Понад 300 росіян в Україні заявили про бажання позбутися громадянства Росії, - Геращенко

Автор: Тетяна Самарук

З початку війни Росії проти України до Міграційної служби надійшло понад 300 заяв від росіян, які проживають в Україні. Зокрема, вони хочуть позбутись російського громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Геращенко розповів, що поспілкувалася з начальником Міграційної служби України Наталією Науменко. З'ясувалося, що від початку війни надійшло понад 300 звернень від росіян, які хочуть змінити громадянство.

"З 24 лютого до Міграційної служби надійшло понад 300 заяв від росіян, які проживають в Україні та хочуть залишити російське громадянство. Їм соромно і гірко за те, якою зараз стала Росія", - написав Геращенко.

Зазначається, що всі заяви будуть задоволені після відповідної перевірки.

Також радник глави МВС зазначив, що Україна має дати притулок і громадянство всім росіянам, які публічно засуджували режим Путіна і хотіли жити та захищати Україну.

Раніше ми повідомляли, що у Росії на держслужбовців наклали побори для "біженців з Донбасу".

Також ми писали, що в Україні з початку вторгнення РФ загинула 71 дитина, понад 100 поранені.

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