Понад 300 росіян в Україні заявили про бажання позбутися громадянства Росії, - Геращенко

Геращенко розповів, що поспілкувалася з начальником Міграційної служби України Наталією Науменко. З'ясувалося, що від початку війни надійшло понад 300 звернень від росіян, які хочуть змінити громадянство.

"З 24 лютого до Міграційної служби надійшло понад 300 заяв від росіян, які проживають в Україні та хочуть залишити російське громадянство. Їм соромно і гірко за те, якою зараз стала Росія", - написав Геращенко.

Зазначається, що всі заяви будуть задоволені після відповідної перевірки.

Також радник глави МВС зазначив, що Україна має дати притулок і громадянство всім росіянам, які публічно засуджували режим Путіна і хотіли жити та захищати Україну.