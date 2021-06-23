RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Майже 300 порушень: ОБСЄ повідомила про масові вибухи на Донбасі та обстріли

Автор: Наталья Скороход

Спостерігачі Організації з безпеки та співробітництва в Європі нарахували майже 300 порушень на Донбасі 21 червня. При цьому, в Донецькій області частіше гриміли вибухи, а в Луганській - обстріли з великокаліберних кулеметів.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 22 червня.

Всього ОБСЄ зафіксувала 290 порушень режиму припинення вогню. При цьому велика частина обстрілів і вибухів сталася в Донецькій області - 254. Також у Донецькій області сталося чимало вибухів за 21 червня. Всього їх 117: 115 невідомого походження і 2 розриви боєприпасів.

За даними ОБСЄ, більшість порушень режиму припинення вогню сталися в районі Донецької фільтрувальної станції. Також неспокійно було в районі Ясинуватої. Там спостерігачі чули 64 черги з великокаліберних кулеметів.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 36 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 17 вибухів невизначеного походження.

Всі ці порушення зафіксовані в районі Попасної. Там спостерігачі чули 19 черг з великокаліберних кулеметів і численні вибухи.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі підірвалися на своїх же мінах. В результаті мінування територій деякі з них загинули, частина отримала поранення.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі продовжують порушувати тишу. Застосовують гранатомети, кулемети й безпілотники.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас