Майже 300 порушень: ОБСЄ повідомила про масові вибухи на Донбасі та обстріли

Всього ОБСЄ зафіксувала 290 порушень режиму припинення вогню. При цьому велика частина обстрілів і вибухів сталася в Донецькій області - 254. Також у Донецькій області сталося чимало вибухів за 21 червня. Всього їх 117: 115 невідомого походження і 2 розриви боєприпасів.

За даними ОБСЄ, більшість порушень режиму припинення вогню сталися в районі Донецької фільтрувальної станції. Також неспокійно було в районі Ясинуватої. Там спостерігачі чули 64 черги з великокаліберних кулеметів.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 36 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 17 вибухів невизначеного походження.

Всі ці порушення зафіксовані в районі Попасної. Там спостерігачі чули 19 черг з великокаліберних кулеметів і численні вибухи.