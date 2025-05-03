300 долларов за литр: Формула-1 на грани топливного коллапса из-за новых правил

Что известно о возможном кризисе в Формуле-1

Новые правила в "королевских гонках" предусматривают переход на полностью синтетическое экотопливо, однако разработка и производство такого продукта грозят серьезными финансовыми последствиями для команд.

После обсуждений на недавнем заседании Комиссии Ф1 в Женеве масштаб проблемы стал очевидным - высказываются опасения, что новое топливо может стоить в 10 раз дороже, чем сейчас.

Хотя цена топлива отличается в зависимости от производителя, по имеющейся информации, пока прогнозируется, что она составит от 170 до 225 долларов за литр (сейчас команды тратят около 22-33 долларов за литр топлива).

Однако один из руководителей команды предположил, что чем больше усилий вкладывается в совершенствование состава топлива для достижения лучших характеристик, тем выше становится его стоимость. И сейчас появляются опасения, что финальная цена может превысить 300 долларов за литр.

Ожидается, что расходы на топливо в сезоне из 24 гонок могут достичь 2,4 млн долларов, а на один гоночный уикенд - до 100 тысяч. И хотя с 2026 года эти расходы не будут входить в бюджетные ограничения FIA, для многих команд это - реальный финансовый удар.

"Это абсурдно. Если ничего не изменится, мы все сильно пострадаем", - анонимно прокомментировал один из руководителей команды Ф1.

Международная автомобильная федерация (FIA) уже обсуждает с командами возможность внесения изменений в регламент в 2027 году. Один из вариантов - стандартизация части компонентов топлива с использованием более дешевых ингредиентов, чтобы снизить стоимость.

Представитель FIA Николас Томбазис подтвердил, что ситуация вызывает беспокойство, но выразил надежду, что со временем новые технологии подешевеют, как это случается с большинством инноваций.