300 боевых вылетов и прорыв на Азовсталь. Презентовали книгу о выдающемся летчике ГУР

Один из самых опытных летчиков. В Киеве вспоминали Виталия Пляку

Проект ГУР МО Украины "Выдающиеся разведчики" призван сохранить и популяризировать историю украинской борьбы против оккупантов РФ, а также истории и подвиги украинских Героев для будущих поколений.

Это проект о людях, которые совершили и совершают подвиги, чтобы защищать нас с вами, защищать Украину от оккупантов, которые пришли на нашу землю, рассказывает представитель ГУР МО Украины и автор проекта Ольоа Мосендз.

"И сегодня мы рассказываем о еще одном герое Украины, разведчике. Об одном из самых профессиональных и наиболее опытных летчиков Украины, который служил в нашем подразделении. И, к сожалению, погиб в небе над Сумщиной, выполняя задание по отпору оккупантам", – говорит она.

Виталий Пляка – Герой Украины, подполковник, военный пилот ГУР МО Украины. Родился 6 июня 1971 года на Харьковщине, в семье военного. Неудивительно, что и для себя выбрал эту профессию.

В 1996 году участвовал в миротворческой миссии ООН в городе Клиса (бывшая Югославия) в составе боевой эскадрильи вертолетов Ми-24. С 2010 по 2022 год работал в составе украинских и международных авиакомпаний, выполняя опасные миссии на вертолете Ми-8 в Афганистане, Мали, Сомали, Южном Судане и ДР Конго.

За время войны РФ против Украины совершил более 300 боевых вылетов: был среди тех, кто прорвался в оккупированный россиянами Мариуполь, доставляя провизию и эвакуируя раненых защитников Азовстали, участвовал в Харьковском контрнаступлении и других операциях, о которых, по словам представителей ГУР, публично можно будет рассказать уже после войны.

Знакомство с женой и работа пилотом

Виталий очень любил свое дело, любил небо. Он никогда не хотел оставаться на одном месте. Ему постоянно хотелось чего-то необычного, вспоминает жена Героя Оксана Пляка.

"Когда-то он служил в Конотопе летчиком-инструктором, то подошел ко мне и сказал, что хочет быть летчиком-испытателем. Но для этого надо было ехать в Крым, там был центр подготовки. А у меня была налаженная жизнь, работа, ребенок, второго ребенка ждали. Но я сказала: "Если ты хочешь, то мы собираемся". Я поддержала его, мы поехали, и там он еще больше реализовался как профессионал. Потом он работал частным пилотом. В частности, в странах Африки", – говорит она.

Также Виталий как-то сказал жене, что хочет учить английский язык. Хотя у него уже была хорошая работа, он постоянно хотел расти над собой.

"Он утром, еще до работы, поднимался и ехал на курсы, учился. Потом шел на работу. Благодаря этому и таким своим усилиям в английском языке он получил хорошие навыки", – добавляет Оксана Пляка.

Она вспоминает, что познакомилась со своим мужем на танцах, когда еще была студенткой. Ее будущий муж пришел туда со своим другом. Идти сначала даже не планировал: решил сходить просто за компанию. Но, как он позже рассказал, как только увидел – решил, что непременно надо с ней знакомиться.

На следующий день он расспрашивал друзей о ней. Она даже не подозревала, что он военный летчик. Как-то он неожиданно пригласил Оксану в гости.

"Мы пришли к нему в гости, пили чай, листали фотоальбомы. И я случайно увидела, что он в военной форме. Спросила: "Ты военный, еще и летчик"? Он спокойно ответил "Да". В тот момент у меня что-то изменилось в сердце. Это было уважение к нему, к его профессии, к тому, кем он был. Он оказался очень приветливым, приятным, настоящим мужчиной. Так мы продолжили знакомство", – вспоминает она.

Через достаточно короткое время Виталий предложил ей выйти замуж. Пара была вместе

"Я говорила: "Какая свадьба? Я еще молодая, мне учиться надо, а ты – военный!" Но он не отступал. Я сначала колебалась, а потом поняла – это судьба", – говорит женщина.

Пара провела бок о бок 23 года.

Служба в ГУР, Харьковское контрнаступление и Азовсталь

24 февраля 2022 года, когда РФ начала широкомасштабное вторжение в Украину и уже приближалась к Киеву, Виталий Пляка пошел в военкомат и стал в ряды Армейской авиации Вооруженных Сил Украины, не сомневаясь, что его опыт военного летчика будет нужен на фронте.

Когда началась полномасштабная война, у Виталия как раз должна была быть очередная командировка за границу. Ему позвонили и сказали, что из-за ограничения выезда во время действия военного положения поехать работать он уже не сможет, вспоминает Оксана Пляка.

"Он сказал, что нужно стать на защиту Украины, и что он просто должен это сделать. Пошел в ТЦК, его взяли, правда со второго раза. Так снова началась его служба", – замечает жена.

Во время широкомасштабного вторжения Виталий выполнял одни из самых сложных задач. В частности, прорывался на Азовсталь, куда доставлял продукты питания и боеприпасы защитникам и забирал оттуда раненых. Неоднократно выполнял задачи на "нуле" и в глубоком тылу врага.

Ольга Мосендз вспоминает, как общалась с тогдашним его командиром о Виталии. Командир говорил, что во время вылетов на Азовсталь вертолеты были очень большой целью для врага, которые могли в любой момент сбить.

"И поэтому тогда все спешили, чтобы отправиться обратно. Как раз были раненые очень сложные, лежачие, было очень трудно грузить на борт. Но Виталий сказал: "Ребята, не волнуйтесь, не спешите. У нас есть время, мы будем столько, сколько нужно. Если я сюда заехал, то точно вас вывезу". И в этом был, как говорил командир, весь Виталий. Он мог переживать, мог волноваться, но когда начал что-то делать, он уже знал, что он это завершит. И все будет успешно. Так и произошло", – говорит Ольга Мосендз.

Автор проекта "Выдающиеся разведчики" в процессе подготовки буклета общалась со многими коллегами и побратимами Виталия. Каждый из них говорил, что он всегда был тем человеком, на которого можно положиться, с которым можно посоветоваться.

"Он всегда поднимал настроение, чтобы у него не было на душе. Он был всегда веселый. А сейчас друзья вспоминают его говорят, что очень большая пустота на душе. Тогда его советы, настроение и юмор воспринимались как должное, а сейчас этого очень не хватает. Хочу сказать всем нам, что мы должны оценить тех, кто сейчас защищает Украину. Надо сохранить память о защитниках для будущего поколения, чтобы наши дети могли воспитываться, беря пример с настоящих героев", – добавляет Ольга.

По ее словам, это только одна из частей той книги, в которую будут собраны истории героев Украины, героев, которые защищали Украину.

"К сожалению, многие защищали нас ценой собственной жизни. Мы хотим запомнить их, мы почтить. И мы хотим, чтобы истории и их подвиги были в памяти всех украинцев", – говорит Ольга.

Защищая Украину, Виталий Пляка отдал свою жизнь за нее 17 марта 2024 года в небе над Сумской областью. Был кавалером ордена Богдана Хмельницкого и Звезды Героя Украины (посмертно).