300 боевых вылетов и прорыв на Азовсталь. Презентовали книгу о выдающемся летчике ГУР

Главное управление разведки к первой годовщине гибели Героя Украины и в рамках проекта "Выдающиеся разведчики" представило книгу-буклет о военном пилоте ГУР МОУ, который с начала большой войны защищал Украину и отдал свою жизнь за нее 17 марта 2024 года в небе над Сумской областью.
РБК-Украина побывало на событии и рассказывает, каким был выдающийся разведчик Виталий Пляка, в каких военных операциях по обороне страны участвовал и каким он запомнился его родным и побратимам.
Проект ГУР МО Украины "Выдающиеся разведчики" призван сохранить и популяризировать историю украинской борьбы против оккупантов РФ, а также истории и подвиги украинских Героев для будущих поколений.
Это проект о людях, которые совершили и совершают подвиги, чтобы защищать нас с вами, защищать Украину от оккупантов, которые пришли на нашу землю, рассказывает представитель ГУР МО Украины и автор проекта Ольоа Мосендз.
"И сегодня мы рассказываем о еще одном герое Украины, разведчике. Об одном из самых профессиональных и наиболее опытных летчиков Украины, который служил в нашем подразделении. И, к сожалению, погиб в небе над Сумщиной, выполняя задание по отпору оккупантам", – говорит она.
Виталий Пляка – Герой Украины, подполковник, военный пилот ГУР МО Украины. Родился 6 июня 1971 года на Харьковщине, в семье военного. Неудивительно, что и для себя выбрал эту профессию.
За время войны РФ против Украины совершил более 300 боевых вылетов: был среди тех, кто прорвался в оккупированный россиянами Мариуполь, доставляя провизию и эвакуируя раненых защитников Азовстали, участвовал в Харьковском контрнаступлении и других операциях, о которых, по словам представителей ГУР, публично можно будет рассказать уже после войны.
Виталий очень любил свое дело, любил небо. Он никогда не хотел оставаться на одном месте. Ему постоянно хотелось чего-то необычного, вспоминает жена Героя Оксана Пляка.
"Когда-то он служил в Конотопе летчиком-инструктором, то подошел ко мне и сказал, что хочет быть летчиком-испытателем. Но для этого надо было ехать в Крым, там был центр подготовки. А у меня была налаженная жизнь, работа, ребенок, второго ребенка ждали. Но я сказала: "Если ты хочешь, то мы собираемся". Я поддержала его, мы поехали, и там он еще больше реализовался как профессионал. Потом он работал частным пилотом. В частности, в странах Африки", – говорит она.
Также Виталий как-то сказал жене, что хочет учить английский язык. Хотя у него уже была хорошая работа, он постоянно хотел расти над собой.
Она вспоминает, что познакомилась со своим мужем на танцах, когда еще была студенткой. Ее будущий муж пришел туда со своим другом. Идти сначала даже не планировал: решил сходить просто за компанию. Но, как он позже рассказал, как только увидел – решил, что непременно надо с ней знакомиться.
На следующий день он расспрашивал друзей о ней. Она даже не подозревала, что он военный летчик. Как-то он неожиданно пригласил Оксану в гости.
"Мы пришли к нему в гости, пили чай, листали фотоальбомы. И я случайно увидела, что он в военной форме. Спросила: "Ты военный, еще и летчик"? Он спокойно ответил "Да". В тот момент у меня что-то изменилось в сердце. Это было уважение к нему, к его профессии, к тому, кем он был. Он оказался очень приветливым, приятным, настоящим мужчиной. Так мы продолжили знакомство", – вспоминает она.
Через достаточно короткое время Виталий предложил ей выйти замуж. Пара была вместе
"Я говорила: "Какая свадьба? Я еще молодая, мне учиться надо, а ты – военный!" Но он не отступал. Я сначала колебалась, а потом поняла – это судьба", – говорит женщина.
Пара провела бок о бок 23 года.
24 февраля 2022 года, когда РФ начала широкомасштабное вторжение в Украину и уже приближалась к Киеву, Виталий Пляка пошел в военкомат и стал в ряды Армейской авиации Вооруженных Сил Украины, не сомневаясь, что его опыт военного летчика будет нужен на фронте.
Когда началась полномасштабная война, у Виталия как раз должна была быть очередная командировка за границу. Ему позвонили и сказали, что из-за ограничения выезда во время действия военного положения поехать работать он уже не сможет, вспоминает Оксана Пляка.
"Он сказал, что нужно стать на защиту Украины, и что он просто должен это сделать. Пошел в ТЦК, его взяли, правда со второго раза. Так снова началась его служба", – замечает жена.
Во время широкомасштабного вторжения Виталий выполнял одни из самых сложных задач. В частности, прорывался на Азовсталь, куда доставлял продукты питания и боеприпасы защитникам и забирал оттуда раненых. Неоднократно выполнял задачи на "нуле" и в глубоком тылу врага.
Ольга Мосендз вспоминает, как общалась с тогдашним его командиром о Виталии. Командир говорил, что во время вылетов на Азовсталь вертолеты были очень большой целью для врага, которые могли в любой момент сбить.
"И поэтому тогда все спешили, чтобы отправиться обратно. Как раз были раненые очень сложные, лежачие, было очень трудно грузить на борт. Но Виталий сказал: "Ребята, не волнуйтесь, не спешите. У нас есть время, мы будем столько, сколько нужно. Если я сюда заехал, то точно вас вывезу". И в этом был, как говорил командир, весь Виталий. Он мог переживать, мог волноваться, но когда начал что-то делать, он уже знал, что он это завершит. И все будет успешно. Так и произошло", – говорит Ольга Мосендз.
Автор проекта "Выдающиеся разведчики" в процессе подготовки буклета общалась со многими коллегами и побратимами Виталия. Каждый из них говорил, что он всегда был тем человеком, на которого можно положиться, с которым можно посоветоваться.
"Он всегда поднимал настроение, чтобы у него не было на душе. Он был всегда веселый. А сейчас друзья вспоминают его говорят, что очень большая пустота на душе. Тогда его советы, настроение и юмор воспринимались как должное, а сейчас этого очень не хватает. Хочу сказать всем нам, что мы должны оценить тех, кто сейчас защищает Украину. Надо сохранить память о защитниках для будущего поколения, чтобы наши дети могли воспитываться, беря пример с настоящих героев", – добавляет Ольга.
"К сожалению, многие защищали нас ценой собственной жизни. Мы хотим запомнить их, мы почтить. И мы хотим, чтобы истории и их подвиги были в памяти всех украинцев", – говорит Ольга.
Защищая Украину, Виталий Пляка отдал свою жизнь за нее 17 марта 2024 года в небе над Сумской областью. Был кавалером ордена Богдана Хмельницкого и Звезды Героя Украины (посмертно).
Напомним, ранее ко Дню защитников и защитниц Украины главное управление разведки представило очередную серию проекта "Выдающиеся разведчики". Работу посвятили бойцу элитного спецподразделения ГУР "Шаман" Олегу Зайцеву.
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