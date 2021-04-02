З 30 червня зміниться законодавство щодо оплати лікарняних. У ФСС надали роз'яснення

У відомстві звернули увагу на чисельні публікації у ЗМІ щодо змін у законодавстві з 30 червня 2021 року, відповідно до яких в Україні будуть оплачуватись лише лікарняні, видані на час проходження реабілітаційного лікування.

"Внесені зміни мали на меті розширення страхових випадків періодом реабілітаційного лікування. Крім того, не було внесено змін до частини другої статті 22 базового закону, у якому також йде мова про надання допомог по тимчасовій втраті працездатності в разі хвороб і травм", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що відповідні законопроекти, які усувають цю помилку, вже зареєстровані й проходять стадію погодження.

"Фонд соціального страхування України продовжить забезпечувати страховий захист на випадок хвороби, травми, самоізоляції від COVID-19 тощо - як до, так і після 30 червня", - запевнили у відомстві.