Більше 3 млн гривень кредиту і 347 тис. доларів готівкою: оприлюднена декларація Єрмака

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подав свою декларацію про доходи за 2019 рік. У документі він вказав, що отримав 255 тис. 859 грн доходу, займаючись підприємництвом і адвокатурою.

Декларація опублікована на сайті Національного агентства по запобіганню корупції (НАЗК).

Зокрема, підприємництво принесло Єрмаку 151 тисячу гривень доходу. Адвокатська діяльність, яка вказана як основне місце роботи у минулому році, принесла 42 тис. 570 гривень і 10 тис. 672 гривень зарплати в адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія" і ТОВ "Міжнародна правнича компанія".

Ще 49 тис. 317 гривень зарплати він отримав за сумісництвом у ТОВ "Міжнародна правнича компанія". В якості заробітку також вказано гонорар у 1,3 тис. гривень від "Медійної групи європейського партнерства", ще 1 тисяча гривень Єрмаку дісталося від відчуження цінних паперів.

У глави Офісу президента готівкою є 347 тисяч доларів і 50 тисяч євро. В гривнях у нього зберігається 26 тис. 803 гривні в "ОТП Банку", а 609 гривень - в "Кредобанку".

Вказав Єрмак також суму в 1 млн 380 тис. 660 гривень, яку позичив своєму ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп". У цього товариства з 2016 року перед Єрмаком залишається дві заборгованості за договорами на 4,98 млн гривень і 3 млн 334 тис. 218 гривень.

Близько 14 років тому, в 2006 році, Андрій Єрмак взяв кредит у "Альфа-Банку" - 4 млн 377 тисяч 186 гривень. Йому залишається виплатити 3 млн 328 тис. 387 гривень.

У декларації Єрмака також вказана квартира в Києві площею 107,8 кв. м, яку він придбав в 2005 році за 3 млн 535 тис. гривень.

В користуванні у Єрмака з серпня 2015 року є автомобіль Toyota Camry, власником якого є Андрій Єршов.

Нещодавно, 20 березня 2020 року, голова Офісу президента вказав у декларації придбання 11 березня автомобіля Mercedes-Benz S350 (2019 року випуску) за 2 млн 972 тис. 776 гривень. До цієї суми додається також оплата послуг при придбанні автомобіля (106 тис. 752 гривень) і оплата збору під час набуття права власності на легкові автомобілі - 123 тис. 865 грн. В цілому, покупка цього авто Ермаку обійшлася в 3 млн 203 тис. 393 гривень.

З 1997 року Єрмак володіє половиною корпоративних прав ТОВ "Міжнародна правнича компанія". У цій же фірмі він є директором. З березня 2019 року Єрмаку стали пренадлежать вже 60% прав у цьому адвокатському об'єднанні.

Андрію Єрмаку з 1999 року належали 10% ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна". На той час підприємством, створеним для оптової торгівлі, на 90% володів російський підприємець, банкір і громадсько-політичний діяч Рахамім Емануїлов.

З 2001 року у Єрмака є 50% ТОВ "Інтерпромфінанс-Безпека" (діяльність приватних охоронних служб).

З 2012 року Єрмак мав вже 99% ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" (займається розповсюдженням і виробництвом кіно - та відеофільмів, ТЕЛЕВІЗІЙНИХ програм). Вже з листопада 2014 року 100% Єрмак отримав корпоративних прав ТОВ "Ер Пі Ай" (спеціалізується на компонуванні кіно - та відеофільмів, телевізійних програм).

Цікаво, що Єрмак на 99% володіє "Віссон Лімітед" (реєстрація - Британські Віргінські острови). У 2018 році в нього було 33,33% в ТОВ "Ама Віжн" (спеціалізація - виробництво кіно - та відеофільмів, ТЕЛЕВІЗІЙНИХ програм).

Зазначимо, що після неподання декларації про доходи проти глави Офісу президента Андрія Єрмака Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження.

Нагадаємо, у декларації президента України Володимира Зеленського за 2019 рік. зазначені численні об'єкти нерухомості, мільйонні доходи і колекція дорогих годинників.