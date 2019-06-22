3 доступні альтернативи шампанському від ALCOMAG

Хоча шампанське і займає беззастережне право називатися найвишуканішим ігристим вином, але, на щастя для наших фінансів, одним цим напоєм дана категорія не обмежується. Сьогодні поговоримо про ті напої, які зможуть стати гідною, а головне, більш доступною альтернативою шампанському.

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Іспанська Кава

Це ігристе вино - гідний і самобутній іспанська відповідь французьким виноробам. Найчастіше такі вина виробляють в серверних регіонах країни, тут сприятливий клімат для подібного вина. В якості основи використовуються місцеві виноградні сорти - це Макабео, Шарель, а також Парельяда. Деякі преміальні бренди використовують в своїх винах також класичний Шардоне. Методика виробництва збігається з класичним французьким методом.

Іспанська Кава відрізняється елегантним смаком, з яскравими фруктовими відтінками.

В рамках цього сорту є кілька підвидів:

• Звичайне Cava - базовий варіант ігристого, яке проводиться щороку і витримується близько 9-ти місяців.

• Reserva. Аналог невінтажного шампанського, має витримку не менш 15 місяців.

• Gran Reserva. Преміальний продукт з найбільш вдалих врожаїв, який має витримку мінімум 30 місяців.

Просекко

Найвідоміше ігристе вино Італії - це, звичайно ж, Просекко. Винайдено був цей напій в регіоні вальдобб'ядене, який розташований на півночі країни. Технологія виробництва цих вин дещо відрізняється від традиційного методу шампанізації, тому таке ігристе коштує істотно дешевше, а бульбашки в ньому розчиняються швидше.

Проводиться Просекко з місцевого виноградного сорту Глера, для якого характерні відтінки білих персиків, а також ванілі з цитрусовими.

Якщо хочете спробувати дійсно гарне італійське Просекко, візьміть вино з автентичного регіону вальдобб'ядене або Асоло.

Кремани

Навіть французи вирішили, що не будуть терпіти монополію шампанського на ринку ігристих вин і створили йому альтернативу - креман. Це вино виготовляється в таких регіонах, як Ельзас, Ліму, Бургундія.

Ці ігристі вина створюються за традиційним методом шампанізації, тобто їх смак буде максимально наближений до еталонного напою. Найістотніша різниця - розташування виноградників.