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До +29, кратковременные дожди и грозы: чего ждать от погоды сегодня

07:00 26.07.2026 Вс
1 мин
Где ожидается непогода, а где - летнее тепло?
aimg Татьяна Степанова
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В Украине сегодня, 26 июля, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В то же время будет тепло - до +29°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В восточных областях, местами в Приазовье и Крыму кратковременные дожди, грозы, в Луганской и Донбассе значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 24-29°, в восточных областях 20-25°, в Карпатах 17-22°.

До +29, кратковременные дожди и грозы: чего ждать от погоды сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 26 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 24-29°, в Киеве 26-28°.

Напомним, ранее на этой неделе синоптики предупреждали о магнитных бурях в конце июля.

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