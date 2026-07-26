До +29, кратковременные дожди и грозы: чего ждать от погоды сегодня

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В Украине сегодня, 26 июля, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В то же время будет тепло - до +29°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В восточных областях, местами в Приазовье и Крыму кратковременные дожди, грозы, в Луганской и Донбассе значительные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 24-29°, в восточных областях 20-25°, в Карпатах 17-22°. Фото: какой будет погода в Украине 26 июля (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 24-29°, в Киеве 26-28°.