Більш 283 тисяч ФОПів оформили заявку на "карантинні" виплати

Кількість українських підприємців, які оформили заявки на отримання одноразової виплати для ФОП і найманих працівників, зростає. До ранку понеділка, 21 грудня, їх число досягло 283 595.

Про це повідомив віце-прем'єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в Telegram.

"283 595 українців оформили заявки через" Дію "на одноразові виплати. 225 тис. в мобільному додатку, 58 тис. на порталі. Всього за тиждень", - написав він.

Також віце-прем'єр уточнив, що послуга буде доступна до 31 грудня, а не до 21 грудня, як планувалося раніше.

Нагадаємо, отримати обіцяні 8 000 грн компенсації за збиток від вимушеного простою бізнесу під час карантину, введеного через пандемію коронавируса, українські підприємці та наймані працівники зможуть через урядове додаток "Дія" з 14 грудня 2020 року.

Раніше РБК-Україна публікував покрокову інструкцію про те, як оформити заявки на допомогу у зв'язку з карантином.

15 грудня, тобто всього через добу після появи можливості оформлення заявок, підприємці подали понад 30 тисяч звернень, а влади інформували користувачів, що в роботі порталу "Дія", через який можна залишити заявку, можливі затримки через рекордну активності користувачів.

До початку робочого дня 16 грудня майже 134 тисячі ФОПів оформили заявки на отримання 8 тисяч гривень одноразової допомоги від держави.