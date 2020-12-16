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Майже 134 тисячі ФОПів оформили заявки на карантинні виплати

Україна, Середа 16 грудня 2020 11:10
Майже 134 тисячі ФОПів оформили заявки на карантинні виплати
Фото: ФОПи використовують портал "Дія" ("Дія", Facebook)
Автор: РБК-Україна

До початку робочого днів 16 грудня майже 134 тисячі ФОПів оформили заявки на отримання 8 тисяч гривень одноразової допомоги від держави.

Такою інформацією в своєму Telegram-каналі поділився віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров.

"Без черг, довідок, чисто авторизація і пару кліків. Мені здається, це найкраща подібна послуга в світі. Всього станом на 7.00 - 133 874 успішних заявки", - написав він.

За словами міністра, через мобільний додаток "Дія" зареєструвалося 108 545 ФОПів. Ще 25 329 заявки подали через портал.

Примітно, що 15 грудня таких заявок було було більше 30 тисяч, а влада інформували користувачів, що в роботі порталу "Дія", через який потрібно залишити заявку, можливі затримки через рекордну активності користувачів.

Нагадаємо, отримати обіцяні 8 000 грн компенсації за збиток від вимушеного простою бізнесу під час карантину, введеного через пандемію коронавірусу, українські підприємці та наймані працівники зможуть через урядовий додаток "Дія" в період c 14 по 21 грудня 2020 року.

Раніше РБК-Україна публікував покрокову інструкцію про те, як оформити заявки на допомогу у зв'язку з карантином. Заява на виплату одноразової допомоги застрахованим особам подається до 21 грудня 2020 року включно.

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