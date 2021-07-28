Вже 28 держав підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба

"Станом на зараз, вже 28 держав підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецендентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна очікує участі у саміті ключових міжнародних партнерів.

"Цей результат підтверджує, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму", - переконаний міністр.

Кулеба додав, що саміт не буде одноразовою подією. Буде проводитися регулярна робота на різних рівнях.