RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев предупредили о возможном замедлении движения на границе с Польшей: что известно

Фото: граница Украины и России, пункт пропуска "Шегини-Медика" (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В 9:00 утра 26 августа в пункте пропуска "Шегини" на польско-украинской границе начнутся плановые ремонтные работы. Украинцев предупредили о возможном замедлении движения в этом направлении.

Ремонт будет производиться на двух полосах движения.

"Речь идет о полосах для оформления грузовых транспортных средств и автобусов на выезд с территории Украины", - уточнили в ГНСУ.

Отмечается, что ремонт продлится полтора месяца.

Пункт пропуска "Шегини-Медика"

"Шегини-Медика" - один из важнейших автомобильных пунктов пропуска на границе между Украиной и Польшей. Он расположен между украинским селом Шегини (Львовская область) и польским селом Медика (Подкарпатское воеводство) и работает круглосуточно.

Пункт пропуска обеспечивает не только автомобильное, но и пешеходное движение. Он играет немаловажную роль в обеспечении торговли и транзита между двумя странами. Через него проходит значительный поток грузов и пассажиров, гуманитарной помощи. Он приобрел еще большую важность в условиях войны России против Украины, так как принял большое количество украинских беженцев с 2022 года.

В 2023 году польские фермеры долгое время блокировали проезд грузовиков через границу Украины с Польшей. Пока эта проблема решена, однако ГПСУ предупреждает, что подобное может произойти в будущем.

Напомним, ГПСУ сообщала, что с 21 августа при пересечении границы с Венгрией возможны задержки из-за комплексов работ, которые будут проведены на пунктах пропуска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаДПСУ