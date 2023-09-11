25 разведкомплексов "ШАРК" от ОККО и "Повернись живим" уже на фронте

Благодаря работе "ШАРКов" врагу уже нанесен значительный урон в живой силе и технике. Например, только один из этих 25 разведкомплексов помог уничтожить на Запорожском направлении 5 зенитно-ракетных комплексов "Бук", систему залпового огня "Град", несколько пушек и гаубиц.

Кроме того, с помощью "ШАРКов" впервые за российско-украинскую войну был уничтожен комплекс радиолокационной борьбы "Свет-КУ" и крайне редкая вражеская РЛС "Ястреб АВ". Среди других пораженных целей – такие объекты РЭБ и РЛС, как "Поле-21", "Зоопарк-1М", "Леер-2", десятки единиц артиллерии и бронетехники.

"ШАРКИ" в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" получили почти все артиллерийские бригады и разведывательные батальоны, воюющие в составе ВСУ.

Кроме того, 4 комплекса переданы морской пехоте, 3 - механизированным бригадам, 2 - Главному управлению разведки МОУ, 1 - подразделения технической разведки учебного центра, выполняющего боевые задания на фронте.

Еще один комплекс сыграл незаурядную роль в летней наступательной кампании - его получила отдельная рота разведки, успешно поработавшей на Запорожском направлении.

"Это очень эффективная инвестиция в победу. На приобретение комплексов мы потратили 325 миллионов гривен, а они уже помогли уничтожить вражескую технику на несколько миллиардов гривен. И продолжают работать на линии фронта. Сеть ОККО отчисляла на закупку этой техники по 1 грн с каждого проданного литра нашего брендового топлива Pulls, которое мы теперь называем топливом мести. Не перестаю благодарить всех украинцев, которые присоединились к нашей инициативе", - комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк.

"25 разведкомплексов "ШАРК" уже работают на передовой. Благодаря большой дальности и продолжительности полета они обнаруживают в тылу врага "крупную рыбу" - зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, и корректируют огонь нашей артиллерии по ним. Важно также, что это не просто беспилотники, а самодостаточные комплексы на базе полноприводного переоборудованного шасси - это делает работу экипажей более эффективной и безопасной", - говорит директор "Повернись живим"" Тарас Чмут.

Напомним, в состав каждого разведывательного комплекса "ШАРК" входит оборудованный пунктом управления проходной автомобиль Torsus Terrastorm от Pulsar Expo, пусковая установка и два БПЛА с размахом крыльев 3,4 метра и способностью работать в воздухе до 4 часов. Они устойчивы к средствам РЭБ и могут осуществлять адаптивный треккинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч.

Дополнительно к этому в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО было приобретено для сил обороны Украины еще 25 беспилотников впрок: с целью замены тех аппаратов, которые могут быть потеряны в процессе выполнения боевых задач.