До +24 тепла та дощі на заході: погода в Україні на сьогодні

У понеділок, 5 жовтня, погода в Україні буде дощовою на заході, а також в Житомирській області. Стовпчики термометрів покажуть до +24 тепла в денний час.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, на заході країни очікується від +20 до 24 тепла вдень. Вночі температура опуститься від +11 до +15 градусів.

У центральних і північних областях повітря прогріється від +19 до +23 тепла вдень, а вночі становитиме +8 +14 градусів.

На південному сході Україні буде від +20 до +23 тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +7 до +18 градусів.

Фото: погода в Україні на 5 жовтня (meteo.gov.ua)

У Києві сьогодні очікується від +19 до +21 тепла з мінливою хмарністю. Вночі буде від +13 до +15 градусів. В області буде схожа температурна ситуація.

Фото: погода в Києві та області (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше українські синоптики спрогнозували погоду на жовтень.

Крім цього, раніше в Українському гідрометцентрі розповіли, коли в цьому році слід очікувати "бабиного літа".