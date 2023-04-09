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С 24 февраля Россия потеряла уже более 10 тысяч единиц техники, - Oryx

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Воскресенье 09 апреля 2023 03:16
С 24 февраля Россия потеряла уже более 10 тысяч единиц техники, - Oryx Фото: С 24 февраля Россия потеряла уже более 10 тысяч единиц военной техники (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла по меньшей мере 10 тысяч единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Oryx.

Аналитики указывают, что украинские военные уничтожили 6 472 единиц, 304 были повреждены, 394 оккупанты бросили.

В частности РФ потеряла 1 928 танков, 2 281 БМП и 12 кораблей. В то же время ВСУ затрофеили 2 834 единицы вооружения.

Кстати, в отчете также говорится, что Украина в период с 24 февраля потеряла втрое меньше техники, чем захватчики.

Стоит отметить, что Oryx обнародует данные только о вооружении, уничтожение которого подтверждают фото или видео.

То есть реальное количество утраченной техники может быть больше.

Напомним, 8 апреля украинские артиллеристы уничтожили БМП россиян на Бахмутском направлении (Донецкая область).

Недавно бойцы Сил специальных операций показали кадры уничтожения вражеского танка вместе с оккупантами.

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