С 24 февраля Россия потеряла уже более 10 тысяч единиц техники, - Oryx

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла по меньшей мере 10 тысяч единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Oryx.

Аналитики указывают, что украинские военные уничтожили 6 472 единиц, 304 были повреждены, 394 оккупанты бросили.

В частности РФ потеряла 1 928 танков, 2 281 БМП и 12 кораблей. В то же время ВСУ затрофеили 2 834 единицы вооружения.

Кстати, в отчете также говорится, что Украина в период с 24 февраля потеряла втрое меньше техники, чем захватчики.

Стоит отметить, что Oryx обнародует данные только о вооружении, уничтожение которого подтверждают фото или видео.

То есть реальное количество утраченной техники может быть больше.