З 24 лютого зниклими безвісти вважаються сотні дітей, - Офіс омбудсмена

Від початку повномасштабного вторгнення зниклими безвісти вважаються 204 дитини. Їх могли нелегально депортувати до Росії.

"Сьогодні на цьому порталі оприлюднено дані щодо 693 поранених, 358 загиблих, 204 зниклих безвісти дітей і щонайменше 5 911 нелегально депортованих до Росії", - зазначила вона.

Представник омбудсмена Аксана Філіпішина поінформувала про портал пошуку неповнолітніх "Діти війни" та факти їхньої депортації.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення з України до Росії було незаконно вивезено понад 448 тисяч дітей.

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