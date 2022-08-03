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З 24 лютого зниклими безвісти вважаються сотні дітей, - Офіс омбудсмена

Фото: З 24 лютого зниклими безвісти вважаються сотні дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Від початку повномасштабного вторгнення зниклими безвісти вважаються 204 дитини. Їх могли нелегально депортувати до Росії.

Про це повіломляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Представник омбудсмена Аксана Філіпішина поінформувала про портал пошуку неповнолітніх "Діти війни" та факти їхньої депортації.

"Сьогодні на цьому порталі оприлюднено дані щодо 693 поранених, 358 загиблих, 204 зниклих безвісти дітей і щонайменше 5 911 нелегально депортованих до Росії", - зазначила вона.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення з України до Росії було незаконно вивезено понад 448 тисяч дітей.

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