До +23 і дощі в одній області: погода в Україні на сьогодні

У понеділок, 25 жовтня, погода в Україні буде суха і тепла у всіх областях, крім Одеської, де очікуються дощі з грозами. Температура повітря досягне +23 тепла на півдні країни.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, у західних областях стовпчики термометрів покажуть від +13 до +17 тепла. Вночі очікується від +7 до +11 градусів.

У центрі і на півночі країни, вдень буде від +14 до +17 градусів, а вночі від +6 до +10 градусів.

У південно-східних областях температурний діапазон буде ширше, ніж в інших регіонах. Температура повітря вдень від +13 до +23 тепла. Вночі очікується від +3 до +12 градусів.

Фото: погода в Україні на 26 жовтня (meteo.gov.ua)

У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16 тепла, а вночі від +8 до +10 градусів. В області схожа температурна ситуація.

Фото: погода в Києві і області на 26 жовтня meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Найближчим часом можливі заморозки на частині України, в горах випаде сніг.

Також РБК-Україна писало, що в Україні до 27 жовтня оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.