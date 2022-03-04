22 тисячі родин Київської області знову підключені до електропостачання, - ДТЕК

"Електромонтери ДТЕК Київські регіональні електромережі у координації зі збройними силами України повернули світло в понад 22 тис. родин Київщини у 25 населених пунктах, що постраждали через обстріли російських окупантів", - говориться в ньому.

Електропостачання було відновлено у звільнених від окупантів Гостомелі та частково в Бучі.

Також постачання електроенергії було відновлено у 8 населених пунктах Макарівського району, 11 селах Поліського району, 3 населених пунктах Києво-Святошинського району та в селищі Іванків, Іванківського району.

Наразі без світла лишаються мешканці ще 355 сіл в Київській області.

ДТЕК мобілізував всі ремонтні бригади для оперативного відновлення електропостачання. Виїзд на місце пошкодження можливий виключно за положенням зі Збройними силами України.