У 22 прибулих до Індії з Британії виявили коронавірус

Тести на коронавірус щонайменше 22 пасажирів, які прибули до минулої середи в Індію з Великобританії, виявилися позитивними. Результати будуть відправлені в Національний інститут вірусології в Пуні, щоб визначити, чи не є хворі носіями нового виду коронавірусу.

Про це повідомив телеканал NDTV.

Тести 11 осіб, які прилетіли з Лондона, дали позитивний результат в столиці Нью-Делі, вісім - в Амрітсарі, два - в Калькутті і один - в Ченнаї.

Індія призупинила з минулої середи всі рейси до Великобританії і з неї з півночі середи. Починаючи з понеділка всі пасажири, що прибували з Великобританії, проходили обов'язкове тестування в аеропортах і були зобов'язані чекати, поки не прийдуть результати.

Нагадаємо, у Лондоні і в двох графствах на південному-сході Англії - Ессексі і Кенті ввели четвертий рівень карантину.

Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим різновидом коронавірусу, який, імовірно, поширюється на 70% швидше.

Крім того, уряду Уельсу і Шотландії вводять локдаун на новорічні свята.