Уельс і Шотландія вводять локдаун з пом'якшенням тільки на Різдво

Фото: вивіска на Уельсі (skynews.com)

Уельс і Шотландія вводять локдаун, але в різні дати. На Уельсі посилення карантину відбудеться вже з 20 грудня, а в Шотландії - 26-го.

Про це повідомляє BBC.

В обох частинах Великобританії відмовилися від декількох днів пом'якшення обмежень (23-27 грудня) і тепер пом'якшення будуть працювати тільки на день Різдва 25 грудня.

В Шотландії до 25 грудня залишаться теперешні обмеження, а з 26-го посилять до четвертого рівня, як в Уельсі, а також у Лондоні і двох графствах Англії - Ессексі і Кенті.

В рамках обмежень у Шотландії заборонять відвідування інших частин країни протягом святкового періоду, відкладуть відновлення шкільних занять - до 18 січня. Також будуть закриті фітнес-центри, заклади відпочинку і магазини товарів не першої необхідності. Всі ці заходи будуть діяти мінімум три тижні.

Ті ж обмеження будуть діяти на Уельсі, але вже з неділі.

Обмеження, введені сьогодні в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим різновидом коронавірусу, який поширюється швидше.

Раніше повідомлялося, що у вівторок в Швейцарії введуть посилений карантин. В країні фіксують зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

Крім того, з 24 грудня по 6 січня в Італії вводиться загальнонаціональний карантин. Таке рішення 18 грудня оголосив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.