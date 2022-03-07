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211 українських шкіл пошкоджені, або зруйновані російськими військами

Автор: Константин Широкун

За 11 днів з початку вторгнення Росії в Україну пошкоджено, або зруйновано 211 шкіл. Пошкоджені об'єкти інфраструктури тимчасово замінить віддалене навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в ефірі телемарафону.

"На сьогодні спостерігаємо, що кожен день зруйнованих або пошкоджених шкіл стає більше. Вже 211 шкіл, частина з яких повністю зруйновані, частина пошкоджені", - прокоментував міністр.

Також Шкарлет зазначив, що оголошені на початку російської військової агресії в Україні двотижневі канікули незабаром закінчаться. Навчання планують відновити на всій території країни.

"Освітній процес не повинен перериватися, наступного тижня ми будемо рекомендувати там, де це можливо. Там, де немає такої можливості, ми будемо давати можливість індивідуального, дистанційного навчання", - додав Шкарлет.

Війна Росії проти України триває 11 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до України