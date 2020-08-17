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Більше 210 тисяч клієнтів "Дніпрогазу" мають заборгованість за доставку

Дніпро, Понеділок 17 серпня 2020 15:05
Більше 210 тисяч клієнтів "Дніпрогазу" мають заборгованість за доставку
Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

Неплатежі унеможливлюють виконання першочергових регламентних робіт на системі газопостачання Дніпра та району

Більше 71 тисячі жителів Дніпра та Дніпровського району з початку року жодного разу не оплатили послуги з доставки природного газу. Станом на 1 серпня клієнти АТ "Дніпрогаз" мають заборгованість у розмірі 14,3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На території ліцензійної діяльності АТ "Дніпрогаз" більше 18% споживачів газу протягом року жодного разу не платили за доставку газу. Фахівці компанії готують для боржників досудові попередження, адже після завершення карантину наявність заборгованості може стати причиною відключення від системи газопостачання", - йдеться в повідомленні.

До того ж, за словами прес-служби, після обмеження послуг з розподілу газу наявний борг може бути примусово стягнутий в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат. Споживачеві газу крім суми заборгованості доведеться також сплатити судовий збір. Таким чином, сума додаткових витрат перевищить суму, яку споживачу треба сплатити за послугу з доставки газу.

"У період карантину наша компанія підтримала рішення про призупинення нарахування штрафних санкцій за прострочення оплати за доставку газу і припинення газопостачання за борги. Однак на державному рівні рішень про скасування оплати за комунальні послуги ніхто не приймав, - коментує комерційний директор АТ "Дніпрогаз" Ігор Маньковський. - Тому ми звертаємося до тим клієнтам, які мають заборгованість за доставку газу, і просимо здійснити оплату за надані послуги, щоб уникнути обмежень розподілу газу після карантину і примусового стягнення коштів".

У прес-службі відзначили, що проблема недоотримання "Дніпрогазом" коштів за надані послуги з розподілу газу може призвести до заборгованості підприємства в частині виплати заробітної плати персоналу, неможливості виконувати капітальні, поточні ремонти та модернізацію газових мереж, забезпечувати повноцінну роботу аварійної служби "104".

"У Дніпрі та Дніпровському районі 62% газопроводів побудовані 30 років тому. Кількість газопроводів з вичерпаним терміном експлуатації досягає майже 30%. Діючий тариф компанії не забезпечує повноцінне функціонування аварійно-диспетчерської служби, своєчасне виконання необхідних ремонтних робіт, модернізацію і регулярне комплексне обстеження газових мереж. Істотно ускладнюють ситуацію і неплатежі за доставку газу з боку населення, що робить неможливим виконання першочергових регламентних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району", - йдеться в повідомленні.

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