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Понад 21 тисяча абонентів забезпечена газопостачанням у Луганській області, - ОВА

Фото: понад 21 тисяча абонентів забезпечена газопостачанням у Луганській області (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

У Луганській області газопостачанням забезпечено пʼять населених пунктів, у яких загалом газ мають 21 375 абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

За словами Гайдая, за поточних умовах запасу газу для населених пунктів вистачить на два місяці.

"Газом у нас забезпечені п’ять населених пунктів. Три - повністю, ще два - частково. Це 21 375 абонентів. Втім, є серйозні пошкодження на магістральних газогонах та розподільчих станціях в Донецькій області. Деякі з них перекриті. Газу, який залишається в трубах та сховищах, вистачить жителям нашого регіону у поточних безпекових умовах десь на два місяці", - зазначив він.

Також силами спеціалістів на території області був відновлений мобільний звʼязок, втім залишається проблема водопостачання та електроенергії.

"Частково поновили мобільний зв'язок, якого не було понад тиждень. У Лисичанську подекуди є світло. Централізоване водопостачання відсутнє по всій області. Рятувальниками учора розвезено 40 тонн води для потреби населення", - підкреслив Гайдай.

Як зазначав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, на Київщині майже повністю відновлено газопостачання.

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