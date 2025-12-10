В 2026 году легальный игорный рынок упадет на треть, а бюджет недополучит 5,6 млрд гривен, - эксперты

Это также, по его словам, приведет к массовому переходу игроков в нелегальные казино (преимущественно российского происхождения) и уменьшению объемов легального рынка на треть.

"Белые операторы, каждый в отдельности, построили математические модели на базе реальных клиентских данных и проанализировали последствия трех базовых сценариев: введение лимитов в эквиваленте 1, 2 и 5 тысяч евро в месяц. Расчеты всех операторов продемонстрировали одинаковый результат: введение лимитов существенно сократит легальный рынок и драматически уменьшит налоговые поступления в бюджет страны", - подчеркнул Когут во время своего выступления.

По словам президента ассоциации, прогноз сделан в разрезе отдельных видов налогов. В частности, при введении лимитов в 1 тыс. евро на одного игрока в месяц убытки бюджета составят 5,6 млрд грн в год. В частности:

по налогу на прибыль государство недополучит 3,7 млрд грн ;

; по НДФЛ - 1,7 млрд грн;

по военному сбору - 257 млн грн.

Как отмечает Когут, российский рынок нелегальных казино в Украине фактически получит возможность расширить свою долю, а введение жестких лимитов приведет к очевидным последствиям - легальный сегмент сократится на 10-15 млрд грн.

"Если лимиты введут, эти деньги украинцев просто перетекут в нелегальные, преимущественно российские казино. Одно невзвешенное решение, которое хотят принять якобы с благими намерениями (борьба с лудоманией), может привести к резкой тенизации рынка и колоссальным убыткам", - констатировал он.

В профильной ассоциации убеждены: количество игроков в стране после введения лимитов не изменится, а лишь произойдет перераспределение. Игроки - примерно 50-60 тысяч украинцев в квартал - будут мигрировать с легальных сайтов в незаблокированные российские казино, которые незаконно работают в украинском сегменте Интернета.

По мнению Когута, регулирование игорной индустрии должно прежде всего защищать уязвимые слои населения, но не приводить к оттоку в нелегальные казино так называемых премиальных клиентов. Во время круглого стола, президент Ассоциации сообщил, что введение лимитов в первую очередь повлечет миграцию VIP-клиентов в нелегальные казино. Исследования членов Ассоциации показали, что VIP-клиенты составляют 2,5-3% от всей клиентской базы легальных операторов, но генерируют от 35 до 51% всех доходов и налогов.

Александр Когут (kyivstar.ua)

"Средний депозит таких клиентов - 139,6 тыс. гривен. Это очень состоятельные граждане, среди которых много бизнесменов, которые тратят деньги, получая удовольствие от игры. Если им станет некомфортно из-за ограничений, они мгновенно перейдут на нелегальные платформы. Также в нелегальные казино перейдут клиенты, которые сейчас одновременно имеют счета и в легальных, и в нелегальных казино. Таких, по оценкам операторов, примерно 30%. Ограничивая легальных операторов, государство делает более конкурентоспособными нелегалов, это - проверенная на многих юрисдикциях логика функционирования игорных рынков. Нидерланды, Швеция и Германия, уже наступили на эти грабли. Украинские регуляторы должны тщательно изучить уроки этих стран, потому что непродуманное введение лимитов загнало рынки и игроков в тень, бюджеты этих стран получили убытки", - подытожил Когут.

Также отмечается, что причиной такого падения стала комбинация мер:

запрет части рекламных форматов;

строгие месячные лимиты на депозиты (700 евро для совершеннолетних и 300 евро для игроков до 25 лет);

повышение ставки игорного налога до 34,2% с 1 января 2025 года с анонсированным ростом до 37,8% в 2026-м.

Приказ Минцифры: что известно

23 октября 2025 года на официальном сайте Минцифры был обнародован для общественного обсуждения проект приказа Министерства цифровой трансформации Украины "Об установлении лимитов расходов игрока на азартную игру и времени участия игрока в азартной игре". Документ предлагает установить лимиты расходов игрока, а также максимальное время участия в азартных играх в течение дня, недели и месяца.

"С одной стороны, мы должны защитить игрока, гражданина Украины, с другой - мы понимаем, что любые наши попытки зарегулировать существующий белый легальный рынок будут стимулировать игрока переходить играть в нелегальный сегмент. И как следствие - это уменьшает налоговые поступления. Сегодня мы смотрим на эти подходы вместе, слушаем позицию рынка и в каком-то конструктивном движении попробуем прийти к общему знаменателю. Потому что на самом деле здесь нет идеальных правильных или корректных решений", - заявила Наталья Деникеева, заместитель главы Министерства цифровой трансформации.

Наталья Деникеева (thedigital.gov.ua)

В августе-сентябре 2025 года компании KANTAR, Gradus и Factum провели три комплексных исследования уровня тенизации игорной индустрии. Согласно результатам, нелегальный сегмент составляет от 39% до 53% рынка.

Репрезентативное исследование среди 2500 респондентов, играющих в интернет-казино, выявило основные факторы, почему украинцы выбирают нелегальные платформы: скорость выплат; отсутствие лимитов на ставки; возможность избегать уплаты налогов; простота регистрации и анонимность; возможность играть с помощью криптовалют; доступ для лудоманов и подростков до 21 года.

Исследования показали, что любые ограничения или неудобства в легальных казино приводят к оттоку игроков в нелегальные интернет-казино.