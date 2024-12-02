В 2025 году украинцам повысят пенсии: что известно

В следующем году в Украине будет проведена индексация пенсий. Заметим, что это механизм повышения размера выплат от государства, позволяющий полностью или частично возместить удорожание потребительских товаров и услуг за последний год.

Перерасчет произведут в соответствии с уровнем инфляции от 13 до 17%. То есть минимальная индексация составит 100 гривен, а максимальная - 1500 гривен.

По словам Забуранной, пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет будут иметь право на дополнительную надбавку. В частности, в размере от 300 до 570 грн.

"Что касается спецпенсий, то сейчас парламентский Комитет социальной политики работает над тем, чтобы выравнять и сбалансировать эти выплаты", - заявила Забуранная.

Кроме того, в Украине также продлили действие программы ООН, оказывающей дополнительную поддержку определенным группам граждан. В том числе и пенсионерам, проживающим в прифронтовой зоне.

"Выплата начисляется следующим образом: за базовую выплату от государства или социальную помощь берется сумма 3250 грн. ООН выплачивает разницу между этой суммой и той, которую получает гражданин. К примеру, человек получает минимальную пенсию 2400 грн, соответственно, он может претендовать на 850 грн помощи ", - добавила Забуранная.