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Социальная помощь вместо пенсии: что это такое и как получить

Украина, Суббота 16 ноября 2024 16:30
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Социальная помощь вместо пенсии: что это такое и как получить Фото: украинцам объяснили, кто может получать соцпомощь вместо пенсии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут получить социальную помощь вместо пенсии. Она предназначена для тех, у кого нет достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно более 31 года стажа. Для желающих выйти на пенсию в 63 года требуется от 21 до 31 года стажа. Чтобы получить пенсию в 65 лет, человек должен проработать от 15 до 21 года.

Если стаж меньше 15 лет, то украинцы тоже могут рассчитывать на помощь. Но такие выплаты называются социальной помощью, а не пенсией. Ее могут получить украинцы от 65 лет, если им позволяет совокупный доход семьи.

Человек, оформивший социальную помощь вместо пенсии, может получать 2361 гривну. В этом году выплаты увеличили с 2093 до 2361 гривны, то есть на 12,8%.

Как оформить помощь:

  • нужно обратиться в ЦПАУ и написать соответствующее заявление;
  • добавить к заявлению паспорт, трудовую книжку, а также документ, удостоверяющий, что человек действительно зарегистрирован в государственном реестре физических лиц налогоплательщиков;
  • добавить справку из Пенсионного фонда о наличии определенного страхового стажа;
  • если человек проживает не один, нужно добавлять декларацию о доходах каждого члена семьи за последние полгода;
  • если человек недееспособен, нужно добавить в документы копию решения о назначении опекуна.

При подаче документов нужно предоставить паспорт.

Пенсия в Украине

Пенсию в Украине назначают при достижении 60, 63 или 65 лет. При этом необходимо, чтобы был страховой стаж. В 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно 31 год стажа.

Ранее в Министерстве соцполитики рассказывали, планируют ли повышать пенсионный возраст в Украине.

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