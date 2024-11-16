Социальная помощь вместо пенсии: что это такое и как получить
Украинцы могут получить социальную помощь вместо пенсии. Она предназначена для тех, у кого нет достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно более 31 года стажа. Для желающих выйти на пенсию в 63 года требуется от 21 до 31 года стажа. Чтобы получить пенсию в 65 лет, человек должен проработать от 15 до 21 года.
Если стаж меньше 15 лет, то украинцы тоже могут рассчитывать на помощь. Но такие выплаты называются социальной помощью, а не пенсией. Ее могут получить украинцы от 65 лет, если им позволяет совокупный доход семьи.
Человек, оформивший социальную помощь вместо пенсии, может получать 2361 гривну. В этом году выплаты увеличили с 2093 до 2361 гривны, то есть на 12,8%.
Как оформить помощь:
- нужно обратиться в ЦПАУ и написать соответствующее заявление;
- добавить к заявлению паспорт, трудовую книжку, а также документ, удостоверяющий, что человек действительно зарегистрирован в государственном реестре физических лиц налогоплательщиков;
- добавить справку из Пенсионного фонда о наличии определенного страхового стажа;
- если человек проживает не один, нужно добавлять декларацию о доходах каждого члена семьи за последние полгода;
- если человек недееспособен, нужно добавить в документы копию решения о назначении опекуна.
При подаче документов нужно предоставить паспорт.
Пенсия в Украине
Пенсию в Украине назначают при достижении 60, 63 или 65 лет. При этом необходимо, чтобы был страховой стаж. В 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно 31 год стажа.
Ранее в Министерстве соцполитики рассказывали, планируют ли повышать пенсионный возраст в Украине.
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