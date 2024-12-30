Реформа МСЭК: в Минздраве назвали главные нововедения с января

Новая система оценивания МСЭК

С 1 января 2025 года в Украине вступают в силу новые правила работы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Согласно новым правилам, МСЭК теперь будет оценивать не только физическое состояние пациентов, но и их повседневное функционирование. Это позволит создать более инклюзивную и детальную систему оценивания.

Экспертные команды и процесс оценивания

Оценивание будет осуществляться специализированными экспертными командами, в состав которых будут входить практикующие врачи со всей Украины. Это позволит обеспечить более объективное и всестороннее оценивание состояния здоровья пациента.

Пациентов на оценку будут направлять их лечащие врачи. Оценка будет частью более широкого процесса, в который также войдут другие сферы, касающиеся здоровья.

Центр оценивания и упрощенный процесс для пациентов

Все регионы Украины объединены в один центр оценки, куда будут входить врачи со всех уголков страны. Этот центр будет рассматривать жалобы людей, которые не согласны с выводами, полученными во время оценивания.

Процесс оценивания был упрощен для пациентов. Теперь люди смогут пройти его в несколько этапов: сначала обращение к лечащему врачу, далее формирование даты рассмотрения и определение наиболее подходящего учереждения для дальнейшего лечения вместе с врачом.

Врачебно-консультативные комиссии (ВКК) больше не потребуются, что значительно упростит и ускорит процесс получения заключения.

Индивидуальные экспертные команды для каждого случая

Вместо постоянных комиссий врачи будут созываться для рассмотрения конкретных случаев. В экспертных командах будет не менее трех врачей, а бывшие председатели МСЭК не будут участвовать в этих командах.

"Ни врачи, ни пациенты - не будут знать фамилии друг друга до даты рассмотрения его случая", - отметила Мария Карчевич.

Что не изменится

Все документы, выданные ранее МСЭК, остаются действующими. Люди, которые уже получили льготы и гарантии, сохраняют их и после 1 января. Также те, кто имеет бессрочный статус инвалидности, не должны проходить процедуру переоценки.