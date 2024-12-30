ua en ru
Пн, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

С 2025 года в Украине вводят новый подход к оценке здоровья пациентов: детали

Понедельник 30 декабря 2024 15:25
UA EN RU
С 2025 года в Украине вводят новый подход к оценке здоровья пациентов: детали Фото: Медосмотр в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 января 2025 года в Украине внедряется новый подход к оценке повседневного функционирования человека, который станет более эффективным, беспристрастным и ориентированным на пациента. В частности, лечащие врачи смогут направлять пациентов на оценку не только для установления инвалидности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения (Минздрав).

Уже с начала следующего года экспертные команды будут проводить оценку не только для установления инвалидности, но и для поддержки пациентов в восстановлении их социальной активности, назначении реабилитационных средств и социальных услуг. Процесс оценивания станет индивидуализированным и человекоцентричным.

Лечащий врач сможет направить пациента на оценку с такими целями:

  • установление инвалидности
  • изменение причины инвалидности
  • окончание срока инвалидности
  • повторное оценивание из-за изменения состояния здоровья
  • обновление рекомендаций индивидуальной программы реабилитации
  • установление степени утраты профессиональной трудоспособности
  • продление временной нетрудоспособности
  • определение медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения автомобилем или электроскутером
  • установление причинной связи смерти с профессиональным заболеванием или другими повреждениями здоровья
  • определение потребности в уходе и социальных услугах
  • назначение вспомогательных средств реабилитации и/или медицинских изделий
  • установление связи инвалидности с болезнями, перенесенными в детстве

В Минздраве отмечают, что этот подход позволяет врачам эффективнее справляться со сложными случаями, а пациентам - получать необходимую помощь. Оценка повседневного функционирования является важным шагом к обеспечению прозрачности, повышению эффективности и учета потребностей каждого человека.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине начнет работу новая система медико-социальной экспертизы. Реформа предусматривает современный подход к оценке состояния здоровья граждан, направленный на упрощение процесса принятия решений по инвалидности, реабилитации и социальной поддержки. Оценка будет происходить в очном, дистанционном, заочном или выездном форматах.

Особенностью заочного формата является отсутствие физического присутствия пациента. Этот подход актуален для военнослужащих, участников боевых действий и пациентов с тяжелыми заболеваниями, если их состояние подтверждено документально и не требует дополнительных обследований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МСЭК медосмотр Врачи Больницы
NEWS
Сибига раскрыл детали визита в Дамаск
Сибига раскрыл детали визита в Дамаск
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта