С 2025 года в Украине вводят новый подход к оценке здоровья пациентов: детали

С 1 января 2025 года в Украине внедряется новый подход к оценке повседневного функционирования человека, который станет более эффективным, беспристрастным и ориентированным на пациента. В частности, лечащие врачи смогут направлять пациентов на оценку не только для установления инвалидности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения (Минздрав).

Уже с начала следующего года экспертные команды будут проводить оценку не только для установления инвалидности, но и для поддержки пациентов в восстановлении их социальной активности, назначении реабилитационных средств и социальных услуг. Процесс оценивания станет индивидуализированным и человекоцентричным. Лечащий врач сможет направить пациента на оценку с такими целями: установление инвалидности

изменение причины инвалидности

окончание срока инвалидности

повторное оценивание из-за изменения состояния здоровья

обновление рекомендаций индивидуальной программы реабилитации

установление степени утраты профессиональной трудоспособности

продление временной нетрудоспособности

определение медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения автомобилем или электроскутером

установление причинной связи смерти с профессиональным заболеванием или другими повреждениями здоровья

определение потребности в уходе и социальных услугах

назначение вспомогательных средств реабилитации и/или медицинских изделий

установление связи инвалидности с болезнями, перенесенными в детстве В Минздраве отмечают, что этот подход позволяет врачам эффективнее справляться со сложными случаями, а пациентам - получать необходимую помощь. Оценка повседневного функционирования является важным шагом к обеспечению прозрачности, повышению эффективности и учета потребностей каждого человека.