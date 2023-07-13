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К 2025 году российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, - Эрдоган

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские миротворцы до 2025 покинут Нагорный Карабах, что связано с окончанием ранее заключенного соглашения между странами.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о размещении российских миротворцев в Карабахе, Эрдоган отметил, что согласно договору российские миротворцы будут оставаться в обозначенных местах в Карабахе до 2025 года, а к 2025 году Россия покинет эти места.

"Я верю, что Москва будет придерживаться заключенного соглашения. Мой брат Ильхам Алиев также внимательно следит за ситуацией в регионе", - подчеркнул президент Турции.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе длится более 30 лет. При распаде Советского союза его территорию в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. В 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и назвался Нагорно-Карабахской республикой.

В апреле в США представители Еревана и Баку провели новый раунд переговоров. В середине мая стороны договорились возобновить переговоры о делимитации границ и нормализации отношений между странами.

А в мае власти Армении заявили о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км, включая Нагорный Карабах.

О каком мире пытаются договориться Ереван и Азербайджан, - читайте в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияТурцияНагорный КарабахРеджеп Тайип Эрдоган