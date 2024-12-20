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В Украине заработал веб-портал для медиков: уже более 5 тысяч вакансий

Украина, Пятница 20 декабря 2024 17:10
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В Украине заработал веб-портал для медиков: уже более 5 тысяч вакансий Фото: Удобный поиск работы для медиков (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине заработал Единый веб-портал вакансий в сфере здравоохранения. Украинские медицинские работники, фармацевты и другие специалисты теперь могут быстро найти работу с помощью нового онлайн-ресурса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.

В Украине работает Единый веб-портал вакансий в учреждениях здравоохранения

Украинские медики и специалисты, работающие в сфере здравоохранения, получили новый удобный инструмент для поиска работы - Единый веб-портал вакансий.

На платформе уже размещено около 5 тысяч актуальных вакансий, больше всего из которых во Львовской, Харьковской, Житомирской, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

На портале доступны объявления для медицинских работников, фармацевтов, специалистов по реабилитации и других профессионалов в сфере здравоохранения. Благодаря удобным фильтрам пользователи могут выбрать вакансии по названию должности, медицинскому учреждению или его местоположению.

Доступность и поддержка

Платформа является публичной и удобной для пользователей. Без регистрации можно просматривать все объявления о вакантных должностях, а также обратиться за консультационной поддержкой.

Для подачи данных на выбранную вакансию нужно зарегистрироваться на портале и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Использование портала является обязательным для подбора персонала в государственные и коммунальные медицинские учреждения.

Напомним, что 14 августа в Украине начал работу Единый веб-портал вакансий в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Благодаря его функционалу можно размещать объявления о вакансиях в медучреждениях и искать работу.

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Министерство здравоохранения Украины
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