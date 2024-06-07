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В 2024 году правительство выделило на закупки препаратов от онкоболезней 2,3 млрд грн

Пятница 07 июня 2024 14:42
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В 2024 году правительство выделило на закупки препаратов от онкоболезней 2,3 млрд грн Фото: правительство выделило на закупки препаратов от онкоболезней 2,3 млрд грн (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В 2024 году Кабинет министров Украины выделил 2,3 млрд. грн. на закупку лекарств и медицинских изделий от детской и взрослой онкологии, из которых на 1,8 млрд грн – уже в статусе заключения договоров, или объявлены торги в системе "Прозоро".

Об этом заявил генеральный директор Медицинских закупок Украины Эдем Адаманов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг "Новации в сфере обеспечения украинцев безвозмездными диагностикой и лечением онкоболезней".

"В прошлом году 2,5 млрд грн было выделено на закупки лекарств и медицинских изделий от детской и взрослой онкологии, если говорить об этом году, то это 2,3 млрд грн. Речь не идет об уменьшении бюджета. Дело в том, что в В конце прошлого года на экономию мы успели дозакупить лекарства, которые уже не нужно закупать в этом году.

По его словам, если говорить о контрактах 2023 года, то все законтрактованные позиции лекарств и медизделий поставлены в больницы. около 80% от заказа Министерства здравоохранения на лечение онкологии.

В целом, закупки онкопрепаратов составляют 26% общего бюджета МЗУ на централизованные закупки лекарств в 2024 году.

Кроме того, в этом году впервые МЗУ заключили трехлетние договоры на закупку онкологических препаратов за счет госбюджета.

"Мы считаем это огромной победой, потому что это снижает риск прерывания лечения. Пациенты всегда будут иметь доступ к безвозмездному лечению", - подчеркнул гендиректор Медзакупок Украины.

Кроме того, МЗУ системно расширяют доступ украинцев к инновационному лечению онкологии. В частности, в этом году больницы получат 15 дорогостоящих линейных ускорителей для лечения рака, приобретенных в прошлом году. Первая поставка такого оборудования ожидается в июне.

Также Медзакупки изменили подходы к развозкам: везут не все заказы, а небольшими партиями в соответствии с данной потребностью, ориентируясь на остатки, а также формируют неснижаемый запас самых востребованных лекарств для избежания дефицита в больницах.

"Фокус на обеспеченности в МЗУ начинается еще задолго до развозки в регионы и процедуры закупки у Prozorro, ведь уже на этапе рыночной консультации мы предоставляем потенциальным поставщикам информацию о необходимой дате поставки на наш склад. Таким образом, поставщики еще до объявления процедуры могут оценить собственные возможности и подготовиться к закупке", - добавила заместитель гендиректора по управлению клиентским опытом и международному взаимодействию МЗУ Екатерина Некрасова.

Кроме того, она отметила, что МЗУ продолжат снабжать украинцев не только необходимыми медтоварами, но и актуальной информацией об их наличии в больницах.

В настоящее время Медзакупки запустили новый сайт, где в разделе "Пациентам" содержится вкладка "Каталог медтоваров", где каждый может найти необходимые ему препараты или медизделия в больнице: https://mpu.gov.ua/ru/patients/catalog

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