За 2024 год бойцы СБУ поразили десятки военных объектов в тылу РФ, - Малюк

Макюк отметил, что большой вклад в эту борьбу с российской агрессией делает и Служба безопасности Украины.

На поле боя спецназовцы ЦСО "А" СБУ результативно уничтожают противника и его технику. Особенно искусно работают с дальнобойными дронами.

"За этот год поразили десятки военных объектов в тылу РФ: аэродромов, арсеналов оружия и нефтебаз. И этим заставили российскую армию держать свои резервы подальше от линии фронта", - подчеркнул глава СБУ.

Он также отметил, что военная контрразведка успешно применяет новые модификации морских дронов "Sea baby", в частности, и в бою с самолетами и вертолетами.

"Контрразведка противодействует российской агентуре внутри страны и разоблачает предателей, корректировщиков и коллаборационистов", - добавил Малюк.