Буданов сделал интересное признание на презентации книги о дерзкой операции ГУР в России

22 октября в столичном книжном магазине "Сенс" состоялась презентация книги "2024 километра", написанной военнослужащими Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Издание рассказывает об одной из самых известных и одновременно наиболее рискованных специальных операций ГУР - уничтожение российских бомбардировщиков Ту-22М3 в глубоком тылу врага.
Книга посвящена группе разведчиков под командованием Олега "Макгрегора" Бабия, которые непосредственно участвовали в той операции. Авторы - боевые побратимы "Макгрегора", военные из Департамента активных действий ГУР МО Украины.
Во время мероприятия выступили начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, писательница Мария Матиос, которая стала редактором книги, директор издательства "Колесо Жизни" Ольга Рогозина, представитель ГУР Андрей Юсов и разведчик "ВанТорн" - один из авторов.
"Очень хорошо, что теперь существует такая книга. Это элемент самовыражения от людей, которые совершали эти подвиги. Важно, что это первоисточник - то, как было на самом деле, а не чья-то интерпретация", - отметил в своем выступлении Кирилл Буданов
Среди гостей также была Оксана Мачулянская, жена Героя Украины Андрея "Мака" Мачулянского, который погиб во время выполнения боевого задания.
Оксана отметила о важном чествовании павших и насколько это ценно для самих родных. Женщина сама из Нетешина, Хмельницкой области. К сожалению в обществе возникли недоразумения относительно переименования улицы в честь героя и установления мемориальной таблицы.
Андрей Юсов по этой теме отметил, что есть общины и руководители городов, которые понимают важность чествования памяти и способствуют установлению соответствующих памятников, а некоторые почему-то не реагируют и создают преграды, что категорически неправильно.
Во время презентации звучали слова не только о подвиге, но и о смысле таких историй.
"Важно понимать, что когда мы говорим о чествовании разведчиков, не всегда должны говорить о печали. Важнее - о том, за что они отдали жизнь. За то, чтобы могли жить мы все. Самая главная задача - формировать новое поколение разведчиков через пример тех, кто делает невозможное. Эта книга - о вдохновении и мотивации для всех украинцев", - отметил Юсов.
Один из авторов, разведчик с позывным "ВанТорн", подчеркнул, что главная цель книги - сохранить память о побратимах.
"В первую очередь это способ запечатлеть в истории память о наших героях, их поступок и неоценимый вклад в борьбу", - сказал он.
По словам "ВанТорна", над книгой начали работать сразу после одного из разговоров с командиром.
"Как только он прочитал первую версию рукописи, сразу сказал, что эта книга должна стать доступной для широкой аудитории", - добавляет разведчик.
Редактор книги Мария Матиос призналась, что сначала колебалась, браться ли за этот проект.
"Когда я впервые прочитала рукопись, я испугалась. Мне казалось, что я иду по заминированной тропе. Почувствовала, что прохожу все испытания вместе с разведчиками. Я поняла, что об этих людях должны знать, но не должны знать лишнего. И именно с этим я могла помочь", - рассказала писательница.
Директор издательства "Колесо Жизни" Ольга Рогозина отметила, что рукопись попала к ней благодаря военному капеллану Андрею Зелинскому.
"Он порекомендовал автора и произведение как очень важную и своевременную книгу о реальной успешной операции украинской разведки - из серии невероятных и почти невозможных.
Прочитав ее, мы сразу решили: будем издавать. И будем считать это честью", - сказала она.
Авторы отмечают, что в книге сохранена человечность и искренность даже несмотря на ограничения, связанные с безопасностью.
"На самом деле это очень искренняя и человечная история. Максимально искренняя. За кадром остались некоторые вопросы - преимущественно о наших ребятах, которые до сих пор находятся в плену", - поделился "ВанТорн".
В конце мероприятия Буданов признался, что в основном читает исторические книги, из которых можно сделать выводы для настоящего.
Фото: Кирилл Буданов рассказал, какие читает книги (РБК-Украина)
"Из уроков прошлого всегда можно получить подсказки для будущего, увидеть, как оно будет развиваться. Экспромтом могу рекомендовать работу Тони Джадта "После войны", - сказал он.
Книга "2024 километра" - художественно-документальное издание, созданное военнослужащими ГУР МО Украины. Название символизирует расстояние, которое преодолела группа украинских разведчиков во время операции по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков в глубоком тылу врага.