Буданов сделал интересное признание на презентации книги о дерзкой операции ГУР в России

Издание рассказывает об одной из самых известных и одновременно наиболее рискованных специальных операций ГУР - уничтожение российских бомбардировщиков Ту-22М3 в глубоком тылу врага.

Книга посвящена группе разведчиков под командованием Олега "Макгрегора" Бабия, которые непосредственно участвовали в той операции. Авторы - боевые побратимы "Макгрегора", военные из Департамента активных действий ГУР МО Украины.

Фото: Мария Матиос, Кирилл Буданов, Андрей Юсов (РБК-Украина)

Герои, которые остаются в истории

Во время мероприятия выступили начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, писательница Мария Матиос, которая стала редактором книги, директор издательства "Колесо Жизни" Ольга Рогозина, представитель ГУР Андрей Юсов и разведчик "ВанТорн" - один из авторов.

"Очень хорошо, что теперь существует такая книга. Это элемент самовыражения от людей, которые совершали эти подвиги. Важно, что это первоисточник - то, как было на самом деле, а не чья-то интерпретация", - отметил в своем выступлении Кирилл Буданов

Среди гостей также была Оксана Мачулянская, жена Героя Украины Андрея "Мака" Мачулянского, который погиб во время выполнения боевого задания.

Оксана отметила о важном чествовании павших и насколько это ценно для самих родных. Женщина сама из Нетешина, Хмельницкой области. К сожалению в обществе возникли недоразумения относительно переименования улицы в честь героя и установления мемориальной таблицы.

Андрей Юсов по этой теме отметил, что есть общины и руководители городов, которые понимают важность чествования памяти и способствуют установлению соответствующих памятников, а некоторые почему-то не реагируют и создают преграды, что категорически неправильно.

О памяти и мотивации

Во время презентации звучали слова не только о подвиге, но и о смысле таких историй.

"Важно понимать, что когда мы говорим о чествовании разведчиков, не всегда должны говорить о печали. Важнее - о том, за что они отдали жизнь. За то, чтобы могли жить мы все. Самая главная задача - формировать новое поколение разведчиков через пример тех, кто делает невозможное. Эта книга - о вдохновении и мотивации для всех украинцев", - отметил Юсов.

Один из авторов, разведчик с позывным "ВанТорн", подчеркнул, что главная цель книги - сохранить память о побратимах.

"В первую очередь это способ запечатлеть в истории память о наших героях, их поступок и неоценимый вклад в борьбу", - сказал он.

По словам "ВанТорна", над книгой начали работать сразу после одного из разговоров с командиром.

"Как только он прочитал первую версию рукописи, сразу сказал, что эта книга должна стать доступной для широкой аудитории", - добавляет разведчик.

Фото: Мария Матиос (РБК-Украина)

Как работали над изданием

Редактор книги Мария Матиос призналась, что сначала колебалась, браться ли за этот проект.

"Когда я впервые прочитала рукопись, я испугалась. Мне казалось, что я иду по заминированной тропе. Почувствовала, что прохожу все испытания вместе с разведчиками. Я поняла, что об этих людях должны знать, но не должны знать лишнего. И именно с этим я могла помочь", - рассказала писательница.

Издательство: "Мы считали это честью"

Директор издательства "Колесо Жизни" Ольга Рогозина отметила, что рукопись попала к ней благодаря военному капеллану Андрею Зелинскому.

"Он порекомендовал автора и произведение как очень важную и своевременную книгу о реальной успешной операции украинской разведки - из серии невероятных и почти невозможных.

Прочитав ее, мы сразу решили: будем издавать. И будем считать это честью", - сказала она.

Авторы отмечают, что в книге сохранена человечность и искренность даже несмотря на ограничения, связанные с безопасностью.

"На самом деле это очень искренняя и человечная история. Максимально искренняя. За кадром остались некоторые вопросы - преимущественно о наших ребятах, которые до сих пор находятся в плену", - поделился "ВанТорн".

Что читает руководитель разведки

В конце мероприятия Буданов признался, что в основном читает исторические книги, из которых можно сделать выводы для настоящего.

Фото: Кирилл Буданов рассказал, какие читает книги (РБК-Украина)

"Из уроков прошлого всегда можно получить подсказки для будущего, увидеть, как оно будет развиваться. Экспромтом могу рекомендовать работу Тони Джадта "После войны", - сказал он.