Вихідні у 2022 році: скільки субот доведеться відпрацьовувати за свята

Для працівників з п'ятиденним робочим тижнем будуть перенесені наступні робочі дні:

з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.

Згідно з розпорядженням, спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначає Національний банк України.