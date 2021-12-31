У 2022 році українські військові пройдуть навчання в 13 країнах

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав указ, яким затвердив План кадрового забезпечення міжнародних програм навчання військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у військових навчальних закладах іноземних держав у 2022 році. Документом передбачено, що наступного року на навчання будуть направлені 167 військовослужбовців та працівників ЗСУ до 13 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

У відомстві зазначають, що відбір кандидатів, що відповідають вимогам, триватиме до 28 січня 2022 року.

За словами Олексія Рєзнікова, подібні програми є важливим внеском міжнародних партнерів у професійний розвиток наших військових на всіх рівнях управління.

"Наш основний потенціал - це люди, які керують технікою, планують операції, аналізують ситуацію. І завдяки нашим міжнародним партнерам, наші військові можуть підвищувати кваліфікацію в кращих профільних "вузах" і тренувальних закладах за кордоном і впроваджувати євроатлантичні принципи вже в Україні. Наступного року наші військові зможуть пройти такі навчання в Британії, США, Туреччині, Німеччині, Естонії, Італії, Латвії, Литві, Австрії, Польщі, Словенії, Румунії та Словаччині", – зазначив Олексій Резніков.

Міністр оборони України також повідомив, що для створення цілісної системи підготовки та подальшого ефективного використання професійного персоналу Збройних Сил України, в поточному році розроблений і затверджений ряд документів, які дозволять придбати військовими фахівцями нові компетенції.

Йдеться про концепцію військової кадрової політики Міністерства оборони України на період до 2025 року, реалізація якої дозволить створити комплексну, ефективну, економічно доцільну та обґрунтовану систему забезпечення військ професійно підготовленими, з високими морально-діловими якостями військовослужбовцями, здатними якісно вирішувати складні військово-професійні завдання в мирний і воєнний час.