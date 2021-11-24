У Рівненській області відремонтували одну з найгірших доріг регіону

У Рівненській області завершився капітальний ремонт дороги Т-18-01 "Рівне-Здолбунів-Мізоч-Дубно". Відновлена ​​за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" 13-кілометрова ділянка, що проходить через села Здовбиця, Уїздці та Кунин, вважалася однією з найбільш зруйнованих у регіоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рівненської облдержадміністрації.

"Через вкрай перенасичену кількість транспорту саме ця дорога була однією з найгірших в області. Колійність, ями та вибоїни - це те, на що постійно нарікали водії", - розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Капітальний ремонт 13-кілометрового відрізку дороги Т-18-01 стартував ще торік. Підрядник виконав тут фрезерування старого дорожнього покриття та уклав два нові шари асфальтобетонної суміші. Одночасно було також зміцнено узбіччя.

На фінальній стадії дорожникам залишилося влаштувати автобусні зупинки, встановити бар'єрну огорожу та дорожні знаки, а також нанести розмітку.

У подальших планах відновлення дороги Т-18-01 за програмою "Велике будівництво" - оновлення ділянки між містами Здолбунів та Дубно.