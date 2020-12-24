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В 2021 році відносини між Україною та США йтимуть по висхідній, - Кулеба

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що у наступному році відносини між Києвом та Вашингтоном покращаться. Україна буде працювати над збільшенням підтримки з боку США.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами міністра, він переконаний, що наступного року відносини між Україною та США йтимуть по висхідній.

"Я переконаний, що у наступному році загальна підтрима США Україна не просто збережеться, але й посилиться. Ми будемо над цим працювати", - наголосив він.

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Крім того, глава МЗС пояснив, навіщо потрібен спецпредставник США з питань України.

"Я б хотів, щоб Україна була серед пріоритетів в Державному департаменті США. Якщо для цього потрібен спецпредставник, то будемо за нього боротися. Якщо Україна буде серед пріоритетів і без представника, то і так нормально", - зазначив він.

Нагадаємо, наступного року має відбутися інавгурація обраного президента США Джо Байдена. Байден був віце-президентом США під час президентства Барака Обами.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський сподівається, що Байден після інавгурації зможе обрати нового спецпредставника з питань України.

Прогноз погоди
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