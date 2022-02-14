У 2021 році "Харківміськгаз" заплатив майже 175 млн гривень податків

За 2021 рік газорозподільна компанія АТ "Харківміськгаз" сплатила 174,4 млн гривень податків. З них 107 млн до державного і 67,4 млн до місцевого.

АТ "Харківміськгаз" увійшло до числа найбільших платників податків міста. Загалом компанії, що працюють під брендом РГК, сплатили минулого року до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд гривень.

"Ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці та сплати податків, піклуючись про своїх працівників і громадах міста, – зазначила фінансовий директор АТ "Харківміськгаз" Ольга Таргонська. - Цього року ми розпочинаємо низку довгострокових проектів, спрямованих на сталий розвиток міста".

Також у прес-службі зазначили, що з ініціативи регіональної газової компанії в поточному році АТ "Харківміськгаз" реалізовуватиме освітні, екологічні ініціативи в рамках проектів ESG. Зокрема, компанія продовжує співпрацю з місцевими професійно-технічними та вищими навчальними закладами для реалізації програми дуальної освіти.

"АТ "Харківміськгаз" прагне забезпечувати збереження навколишнього середовища, тому підтримує відповідальне споживання, а саме відмову від паперових рахунків і розвиток цифрових сервісів і програмних продуктів. Для підтримки екосистеми міста-мільйонника газова компанія планує долучитися до проекту з висадки зелених насаджень", - йдеться в повідомленні.