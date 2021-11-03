RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У 2021 році у "Велике будівництво" доріг в Україні вклали майже 110 млрд гривень

Автор: Наталія Гурковська

Цього року на оновлення дорожньої інфраструктури в Україні в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" було виділено майже 110 млрд грн. Цю суму було розділено між Укравтодором та облдержадміністраціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Бабель" Юрія Голіка, який є консультантом президентської програми.

"Є дорожній фонд, він ділиться на: 5 відсотків на безпеку дорожнього руху - це окрема програма, 60 відсотків іде на "Укравтодор", 35 - на обласні адміністрації. Крім того, від цієї суми віднімаються відсотки за кредитом, які мають заплатити за міжнародними зобов'язаннями", - сказав він.

Голик розповів, що минулого року частину коштів на ремонти було спрямовано з тієї суми, яку Україна виграла у суді у російського "Газпрому" - 3 млрд євро.

Відповідаючи на запитання про те, що гроші на "Велике будівництво" взяли з так званого ковідного фонду, він пояснив: ці кошти, виграні в РФ, призначалися для "Великого будівництва" ще до старту пандемії.

"Нафтогаз не міг виплатити безпосередньо Укравтодору гроші - це страшна бюрократія. Ось на дороги відписали із 35 мільярдів фонду. Якби "ковідний" фонд назвали "Фондом відновлення економіки", ні в кого питання не виникло б", - зазначив Голик.

При цьому підкреслив, що в "ковідному" фонді для МОЗ було передбачено 22 млрд грн і з цієї суми МОЗ зміг освоїти всього 15 млрд грн.

За словами Голика, зараз він не займає жодних офіційних посад у координаційній раді "Великого будівництва", виконуючи лише роль консультанта.

Він також повідомив, що "Велике будівництво" вже позитивно впливає на державну економіку – за даними Нацбанку, внесок програми у ВВП склав 2,8%.

"Той самий Ігор Смілянський щодо "Укрпошти" скаже, що цього року зменшилися витрати на експлуатацію машин. Зменшився час доставки пошти. Почали їздити пряміше, швидше, перестали ремонтувати машини. А ще - так банально зшивається країна", - підкреслив Голик.

Як раніше повідомив президент Зеленський, цього року програма "Велике будівництво" охопить 6,5 тыс. км автошляхів.

Нагадаємо, до кінця року планується закінчити капітальний ремонт об'їзної дороги міста Тульчин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво