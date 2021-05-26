У 2021 бюджет втратить 11,8 млрд грн через нелегальну торгівлю сигаретами, - дослідження

"За результатами дослідження ми бачимо, що рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні продовжує зростати, і на початку 2021 досяг рекордних значень з початку дослідження у 2011 році", - зазначила Тетяна Свердлик, аналітик Kantar України.

Зазначається, що Kantar Ukraine досліджувала три категорії нелегальних тютюнових виробів: підроблена продукція, контрабанда і продукція, маркована Duty Free або для експорту, але нелегально реалізується в Україні.

Як зазначено в дослідженні, 62%продукції маркованої Duty Free або для експорту, яка нелегально реалізується в Україні, має позначку виробництва Винниківської тютюнової фабрики.

Найбільш поширеними марками цієї групи нелегальної продукції є Compliment (з маркуванням Duty Free) - 50%, а також Marshall, Jin Ling, Marvel, Urta, загальна частка яких становить 84%.

Серед контрабанди, 42% - це продукція Гродненської тютюнової фабрики, 20% - продукція фабрик Молдови. Найбільш поширеними марками є Credo, Queen, Ritm, Oris, NZ, Armeyskiye (Молдова).

Продовжує зростати частка нелегальної продукції, що реалізується через легальні канали торгівлі. У лютому 65% нелегальної продукції поширювалося через магазини й кіоски.