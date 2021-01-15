На екологічні порушення в Україні скаржилися на 16% частіше, ніж у 2019

Державна екоінспекція за підсумками 2020 року отримала понад дві тисячі звернень від українців про зафіксовані порушення природоохоронного законодавства. Кількість скарг зросла на 16% у порівняння з 2019-м.

Про це повідомляє прес-служба інспекції.

"Понад 2000 (2284) звернень від громадян щодо злочинів проти довкілля отримала Держекоінспекція протягом 2020 року. Кількість скарг у порівнянні з 2019 роком зросла на 16% (1888 звернень)", - вказано у повідомленні.

Найбільше до Держекоінспекції звертались жителі Києва та Київської області.

У відомстві звертають увагу, що звернення щодо фактів екологічних порушень, які ДЕІ отримує від громадян - це одна з підстав для проведення позапланової перевірки.

Після отримання скарги Держекоінспекція ініціює захід контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, під час якого інспектори перевіряють факти, наведені у листі, притягають злочинців до відповідальності та надають приписи щодо усунення порушень.

Нагадаємо, в Україні у шість разів зросли суми відшкодування за сильне забруднення земель: набрав чинності відповідний наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Як писало РБК-Україна, Державна екологічна інспекція також посилить боротьбу проти рибного браконьєрства. Відомство отримає додаткові механізми, щоб притягувати до відповідальності.