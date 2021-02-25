У 2020 році "Дарниця" спрямувала понад 14 млн грн на допомогу у COVID-боротьбі

В рамках допомоги у подоланні пандемії Covid-19, впродовж 2020 року “Дарниця” передала до медичних установ шість апаратів штучної вентиляції легень та діагностичне обладнання для виявлення хворих на Covid-19.

Крім того, за сприяння компанії відбулася серія онлайн-конференцій за участі іноземних лікарів з метою обміну досвідом лікування пацієнтів в умовах пандемії Covid-19.

Також "Дарниця" виділила лікарські засоби для терапії дітей з хронічними системними захворюваннями сполучної тканини, постраждалих від стихії на Прикарпатті та забезпечила аптечними наборами прийомні родини й сім’ї, які потрапили у складні життєві обставини.

"Минулий рік став перевіркою щирості намірів бізнесу підтримувати громадські ініціативи і сприяти позитивним перетворенням. Цей тест "Дарниця" успішно пройшла, оскільки під відповідальним розвитком ми розуміємо, насамперед, системні перетворення. Цю діяльність ми здійснюємо з року в рік і лише у 2018-2020 роках спрямували на ці цілі 50,3 мільйони гривень. Підтримка здоров’я, освіти та культури є стратегічними пріоритетами "Дарниці", до яких додалися кроки, направлені на подолання наслідків пандемії", - зазначив Шимків.

За його словами, "Дарниця", в рамках підтримки культури та освіти, долучилася до реалізації проекту порятунку Софійського собору. Завдяки інноваційному обладнанню, встановленому в соборі та прилеглих спорудах, за два роки повністю відновиться належний рівень вологості фундаменту і стін і пам’ятка буде збережена для прийдешніх поколінь.

Крім того, компанія, зазначив Шимків, продовжує надавати системну підтримку розвитку прогресивної освіти і створює можливості для європейського рівня навчання і викладання в Україні. З 2015 року ключовим партнером "Дарниці" в цій сфері виступає Український католицький університет, в якому компанія заснувала і підтримує стипендіальну програму.

Наприкінці року "Дарниця" ініціювала благодійний проект зі збору коштів на продукти та медикаменти для підопічних фонду "Життєлюб". Збір тривав упродовж двох місяців, усі зібрані на онлайн-платформі кошти "Дарниця" помножила та передала "Життєлюбу" 400 тисяч гривень. Ці кошти, за словами голови ради директорів Darnitsa Group, будуть спрямовані на придбання продуктових наборів і медикаментів для підопічних фонду.