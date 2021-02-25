В 2020 году "Дарница" направила более 14 млн грн на помощь в COVID-борьбе

В рамках помощи в преодолении пандемии Covid-19, в течение 2020 года "Дарница" передала в медицинские учреждения шесть аппаратов искусственной вентиляции легких и диагностическое оборудование для выявления больных Covid-19.

Кроме того, при содействии компании произошла серия онлайн-конференций с участием иностранных врачей с целью обмена опытом лечения пациентов в условиях пандемии Covid-19.

Также "Дарница" выделила лекарственные средства для терапии детей с хроническими системными заболеваниями соединительной ткани, пострадавших от стихии на Прикарпатье и обеспечила аптечными наборами приемные семьи и семьи, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

"Прошлый год стал проверкой искренности намерений бизнеса поддерживать общественные инициативы и способствовать положительным преобразованиям. Этот тест "Дарница" успешно прошла, поскольку под ответственным развитием мы понимаем, прежде всего, системные преобразования. Эту деятельность мы осуществляем из года в год и только в 2018-2020 годах направили на эти цели 50,3 миллиона гривен. Поддержание здоровья, образования и культуры являются стратегическими приоритетами "Дарницы", к которым добавились шаги, направленные на преодоление последствий пандемии", - отметил Шимкив.

По его словам, "Дарница", в рамках поддержки культуры и образования, присоединилась к реализации проекта спасения Софийского собора. Благодаря инновационному оборудованию, установленному в соборе и прилегающих постройках, за два года полностью восстановится должный уровень влажности фундамента и стен и памятка будет сохранена для будущих поколений.

Кроме того, компания, отметил Шимкив, продолжает оказывать системную поддержку развития прогрессивного образования и создает возможности для европейского уровня обучения и преподавания в Украине. С 2015 года ключевым партнером "Дарницы" в этой сфере выступает Украинский католический университет, в котором компания основала и поддерживает стипендиальную программу.

В конце года "Дарница" инициировала благотворительный проект по сбору средств на продукты и медикаменты для подопечных фонда "Жизнелюб". Сбор продолжался в течение двух месяцев, все собранные на онлайн-платформе средства "Дарница" умножила и передала "жизнелюбам" 400 тысяч гривен. Эти средства, по словам председателя совета директоров Darnitsa Group, будут направлены на приобретение продуктовых наборов и медикаментов для подопечных фонда.