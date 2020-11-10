У 2020 ДТЕК інвестує майже 190 млн грн в розвиток енергоінфраструктури районів навколо Києва

У 2020 році "ДТЕК Київські регіональні електромережі" інвестує майже 190 млн гривень в реконструкцію електромереж, оновлення обладнання трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів в районах навколо Києва.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, мова йде про Бориспільський, Обухівський, Броварський, Києво-Святошинський та Ірпінський райони. Ключові напрямки роботи - підвищення якості напруги і зменшення відключень електроенергії через аварійний стан електромереж.

В компанії наголошують, що ці райони з найбільш високим темпом розвитку і населенням майже 500 тис. людей. Підтвердженням тому є кількість нових приєднань до мереж "ДТЕК Київські регіональні електромережі" - коли клієнти хочуть під'єднати об'єкти нової забудови або збільшити існуючі потужності. Їх майже в десять разів більше, ніж в інших районах області.

З початку року в цих районах виконали 6063 нових підключень до мереж, кажуть в компанії. Для порівняння в Білоцерківському, Яготинському, Рокитнянському, Баришівському і Миронівському районах за той же період до мереж приєднали 615 нових клієнтів.

Саме на Бориспільський, Обухівський, Броварський, Києво-Святошинський і Ірпінський райони припадало понад 65%-70% всіх аварійних відключень в регіоні. Це ускладнювало і навіть унеможливлювало підключення до мереж нових об'єктів, що активно будуються в цих районах.

Торік ДТЕК інвестував понад 100 млн грн на заходи щодо поліпшення електроінфраструктури районів навколо Києва. Цього року цю цифру збільшили майже до 190 млн гривень.

"ДТЕК дбає про своїх клієнтів. З початку 2020 року компанія вже інвестувала 65 млн гривень на оновлення енергоінфраструктури в Бориспільському, Обухівському, Броварському, Києво-Святошинському та Ірпінському районах", - заявив голова компанії Віталій Шайда.

Інвестиції були спрямовані на відновлення майже 800 км повітряних ліній електропередачі, розчищення 400 км трас від гілок дерев, які часто стають причиною аварійних відключень.

Крім того, енергетики замінили обладнання на 400 трансформаторних підстанцій з 3086 існуючих і реконструювали 56 км ліній електропередачі з установкою 26 розвантажувальних трансформаторних підстанцій.

До кінця року в планах компанії:

оновлення понад 200 км траси електропередачі;

заміна обладнання на 108 трансформаторних підстанціях;

розчищення 200 км повітряних ліній від гілок аварійних дерев;

реконструкція 25 км ліній електропередачі;

установка 35 розвантажувальних трансформаторних підстанцій;

початок реконструкції підстанції 110/35/10 кВ "Гостомель" (Києво-Святошинський район);

будівництво підстанції 110/35/10 кВ "Козин" (Обухівський район);

У компанії переконують, що всі ці заходи забезпечать жителів Бориспільського, Обухівського, Броварського, Києво-Святошинського та Ірпінського районів якісним і безперебійним електропостачанням.

Як повідомлялося раніше, за результатами загальних зборів акціонерів компанії назва ПрАТ "Київобленерго" було змінено на ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі". Перейменування компанії - це частина плану ДТЕК по трансформації "Київобленерго" в сучасну сервісну компанію.