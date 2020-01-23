У 2019 році в Україні зафіксували 75 нападів на журналістів

У 2019 році в Україні зафіксували 75 випадків застосування сили до журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Національної спілки журналістів.

Згідно з даними Індексу фізичної безпеки журналістів, у 12 випадках нападниками є чиновники, посадовці або депутати, також у 5 - правоохоронці, 3 інциденти сталися із застосуванням зброї.

Зазначається, що найбільше нападають на журналістів у Києві та Київській області, далі Одеська область.

Зокрема, у союзі заявили, що одним із найрезонансніших у минулому році став напад на черкаського журналіста-розслідувача Вадима Комарова.

"Подія трапилася вранці 4 травня - перехожі побачили на вулиці в Черкасах жорстоко побитого журналіста і викликали "швидку". Понад місяць Вадим без свідомості перебував у стані медичної коми... Через 46 днів, так і не прийшовши до тями, журналіст помер", - нагадали у НСЖ.

За словами голови Національної спілки журналістів Сергія Томіленка, у 2017-2019 роках зафіксували 250 інцидентів із застосуванням сили до журналістів.

Нагадаємо, у селі Дударків (Київська область) посадовець місцевої сільської ради напав на журналіста.

Також в селищі Чабани Київської області 6 березня під час зйомок напали на журналістку Катерину Каплюк і оператора Борис Троценко, які працюють у програмі "Схеми: корупція в деталях".