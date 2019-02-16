У 2018 році фахівці "Львівгазу" виявили більше чотирьохсот випадків крадіжок газу

Окрім суми збитків, споживачу доведеться також сплатити всі послуги з відключення та відновлення газопостачання

В течение 2018 года во Львовской области зафиксировано 435 фактов несанкционированного потребления природного газа. Недобросовестным потребителям начислено к уплате 10,9 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что ради "экономии" газа потребители прибегают к различным махинациям. Следовательно, в 2018 году специалистами "Львовгаза" выявлено 435 воровства голубого топлива среди населения области, а это 1,1 млн куб м неучтенного газа. Как результат нарушителям начислено к уплате 10,9 млн гривен.

"В результате нарушитель заплатит за неучтенный газ в размере предельной нормы потребления. Кроме того, что "горе потребители" нарушают закон, они еще и подвергают опасности не только себя, но и окружающих людей. Очень часто в местах несанкционированных врезок в газопроводы обнаруживаются утечки природного газа, которые могут привести к взрывам и фатальных последствий", - отмечает технический Директор ПАО "Львовгаз" Павел Сербан.

По выявленным фактам незаконного отбора голубого топлива специалисты "Львовгаза" составляют акты о нарушениях, проводят отключение несанкционированных потребителей и взыскивают причиненный ущерб. Размер компенсации рассчитывается в соответствии с требованиями Кодекса ГРМ и зависит от конкретного вида нарушения: врезка в газопровод, самовольное подключение или вмешательство в работу счетчика. Помимо суммы убытков, потребителю придется также оплатить все услуги по отключению и возобновлению газоснабжения, а в случае повреждения счетчика - его стоимость вместе со стоимостью монтажных работ.

"ПАО "Львовгаз" предостерегает потребителей от таких крайне опасных действий, чтобы воровство газа не стала роковой. Если вам известно о фактах незаконного потребления просим сообщить на горячую линию общества по номеру телефона (032) 259 -1-101 (внутренний номер 1030), на номер 104 или же отправить sms-сообщение на номер 5104. Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении.