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У 2018 році спеціалісти "Дніпрогазу" виявили понад 900 фактів крадіжок газу

Новини » Енергетика    06.02.2019 - 14:24
У 2018 році спеціалісти "Дніпрогазу" виявили понад 900 фактів крадіжок газу
Ілюстративне фото (104.ua)

За виявленими фактами газовики складають акти про порушення, проводять відключення та стягують заподіяні збитки

За минулий рік у Дніпрі та Дніпровському районі було зафіксовано понад 900 випадків незаконного споживання природного газу. Порушники завдали збитків на суму понад 12,5 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що завдяки використанню сучасного обладнання та техніки за результатами минулого року працівники "Дніпрогазу" зафіксували 901 факт несанкціонованого споживання природного газу, що майже на 30% перевищує показники 2017 року. Понад 60% виявлених порушень пов’язані із самовільним відновленням газопостачання після відключення.

"Кодексом ГРМ у разі виявлення несанкціонованого відбору газу передбачено відшкодування споживачем завданих газорозподільній компанії збитків. В залежності від розміру крадіжок у 2018 році розмір таких компенсацій коливався від 3,5 до 500 тис. гривень. Отже слід розуміти, що розкрадання природного газу обійдеться в десятки разів дорожче, ніж його законне споживання", - говорить комерційний директор ПАТ "Дніпрогаз" Ігор Маньковський.

За словами прес-служби, несанкціоноване споживання блакитного палива не лише наносить суттєві матеріальні збитки, але й загрожує здоров’ю та життю оточуючих мешканців. Адже незаконні підключення споживачів до газопроводу проводяться із грубим порушенням правил безпеки. Наприклад, в місцях самовільних врізок через нещільність з’єднання труб виникають витоки газу, що може призвести до вибухів.

"За виявленими фактами незаконного відбору газу газовики складають акти про порушення, проводять відключення несанкціонованих споживачів та стягують заподіяні збитки. Розмір компенсації розраховується відповідно до вимог Кодексу ГРМ та залежить від конкретного виду порушення: врізки у газопровід, самовільне підключення чи втручання в роботу лічильника. Окрім суми збитків, споживачу доведеться також сплатити всі послуги з відключення та відновлення газопостачання, а у разі пошкодження лічильника - його вартість разом із вартістю монтажних робіт", - йдеться у повідомленні.

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