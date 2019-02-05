У 2018 році споживання газу в Чернігівській області зросло на 5,5 млн куб. м

Найбільше зростання обсягів споживання газу показали тепловики та релігійні організації

По итогам 2018 года потребление природного газа в Черниговской области, по сравнению с 2017 годом, увеличилось на 5,5 куб. м и составило 612,6 млн куб. м. Наибольший прирост - 10,8% произошел по категории предприятий ТКЭ. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Черниговгаз".

В течение января - декабря 2018 года ПАО "Черниговгаз" протранспортировало 612, 6 куб. м газа. Это на 0,91% больше, чем в 2017 году. Наибольший рост объемов потребления газа показали тепловики - на 10,8% или на 16,4 млн куб. м, и религиозные организации - на 17,3% или 36 тыс. кубометров.

Незначительную разницу в сторону увеличения показали бюджетные организации - прирост составил 179 тыс. куб. м или 0,9%. Вместе с тем население и промышленные предприятия существенно уменьшили потребление газа - на 5,2 млн (1,6%) и 5,9 млн (5,6%) куб. м соответственно.

Из общего объема голубого топлива, распределенного ПАО "Черниговгаз", бытовыми потребителями области потреблено 53%, что составляет около 324 млн куб. м. Учитывая многомиллионные долги жителей области, "Черниговгаз" недополучает часть тарифной выручки, что приводит к значительным убыткам компании.

"В отличие от юридических лиц, проводящих оплату "Черниговгазу" за услугу распределения газа по отдельному счету, физические лица оплачивают потребление одной суммой. Далее компания, которая занимается сбытом, распределяет средства между всеми участниками рынка, задействованными в процессе поставки газа бытовым потребителям. По данным поставщика, на начало года население Черниговщины задолжало за потребленный газ 540 млн гривен. Из них около 50 млн гривен составляет тарифная доля "Черниговгаза". Недополучение этих средств крайне негативно влияет на стабильную работу нашего предприятия", - сообщил финансовый директор "Черниговгаза" Дмитрий Чеберяк.

По словам прес-службы, более 90% средств из каждого кубометра газа получают предприятия НАК "Нафтогаз Украины". И только около 7% газораспределительные предприятия. Это в среднем 56 копеек с одного кубометра газа. На эти средства содержатся газовые сети, устанавливаются счетчики, работает аварийная газовая служба, функционирует контакт-центр и центры обслуживания клиентов по всей Украине.