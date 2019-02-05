У 2018 році споживання газу в Чернігівській області зросло на 5,5 млн куб. м

Ілюстративне фото (прес-служба "Чернігівгазу")

Найбільше зростання обсягів споживання газу показали тепловики та релігійні організації

За підсумками 2018 року споживання природного газу в Чернігівській області, порівняно з 2017 роком, збільшилася на 5,5 куб. м і склало 612,6 млн. куб. м. Найбільший приріст - 10,8% відбувся по категорії підприємств ТКЕ. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Чернігівгаз".

Протягом січня - грудня 2018 року ПАТ "Чернігівгаз" протранспортировало 612, 6 куб. м газу. Це на 0,91% більше, ніж у 2017 році. Найбільше зростання обсягів споживання газу показали тепловики - на 10,8% або на 16,4 млн куб. м, і релігійні організації - на 17,3% або 36 тис. кубометрів.

Незначну різницю в бік збільшення показали бюджетні організації - приріст склав 179 тис. куб. м або 0,9%. Разом з тим населення та промислові підприємства суттєво зменшили споживання газу - на 5,2 млн (1,6%) і 5,9 млн (5,6%) куб. м відповідно.

Із загального обсягу блакитного палива, розподіленого ПАТ "Чернігівгаз", побутовими споживачами області спожито 53%, що становить близько 324 млн куб. м. Враховуючи багатомільйонні борги жителів області, "Чернігівгаз" недоотримує частину тарифної виручки, що призводить до значних збитків компанії.

"На відміну від юридичних осіб, які проводять оплату "Чернігівгазу" за послугу розподілу газу по окремому рахунку, фізичні особи оплачують споживання однією сумою. Далі компанія, яка займається збутом, розподіляє кошти між усіма учасниками ринку, задіяними в процесі постачання газу побутовим споживачам. За даними постачальника, на початок року населення Чернігівщини заборгувало за спожитий газ 540 млн гривень. З них близько 50 млн гривень становить тарифна частка "Чернігівгазу". Недоотримання цих коштів вкрай негативно впливає на стабільну роботу нашого підприємства", - повідомив фінансовий директор "Чернігівгазу" Дмитро Чеберяк.

За словами прес-служби, більше 90% коштів з кожного кубометра газу отримують підприємства НАК "Нафтогаз України". І лише близько 7% газорозподільні підприємства. Це в середньому 56 копійок з одного кубометра газу. На ці кошти містяться газові мережі, встановлюються лічильники, працює аварійна газова служба, функціонує контакт-центру та центрів обслуговування клієнтів по всій Україні.