У 2018 році в Чернігівській області до газових мереж приєдналися 260 об'єктів

Порівняно з 2017 роком кількість поданих заяв на газифікацію зросла на 30%, а приєднань - на 9,2%

В течение прошлого года ПАО "Черниговгаз" присоединило к системе газоснабжения 260 объектов по упрощенной процедуре. В результате этого клиентская база компании пополнилась 233 бытовыми потребителями и 27 юридическими лицами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Всего за январь-декабрь 2018 года специалисты центров обслуживания клиентов ПАО "Черниговгаз" отработали 467 заявлений на присоединение к газовым сетям с последующей выдачей технических условий. Из них 73 - на услугу стандартного присоединения и 399 - нестандартного. Благодаря этому 233 частных домовладений, 8 многоэтажек и 19 промышленных предприятий впервые начали пользоваться газом", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, наибольшее количество заказов выполнено в Чернигове, Нежине и Прилуках. По сравнению с 2017 годом количество поданных заявлений на газификацию возросло на 30%, а присоединений - на 9,2%.

"Несмотря на подорожание природного газа, жители Черниговщины продолжают выбирать его в качестве энергоносителя. Ведь общеизвестно, что природный газ всегда был и остается наиболее удобным, технологическим и экономически целесообразным видом топлива", - отметил и.о. директора по капитальному строительству ПАО "Черниговгаз" Дмитрий Сдобнов.

В пресс-службе также отметили, что на сегодняшний день в "Черниговгазе" создано целое направление по капитальному строительству. Это позволяет заказчику получить полный спектр услуг по газификации объекта любой сложности.

"В прошлом году компания приняла решение начать проводить газификацию объектов собственными силами, без привлечения сторонних организаций. Начиная с проектирования, строительно-монтажных работ и заканчивая финальной стадией - подключением к газовым сетям. Для этого "Черниговгаз" имеет все условия - спецтехнику, квалифицированный персонал как технического, так и сервисного направления, необходимые разрешения и тому подобное", - сообщил Дмитрий Сдобнов.

Чтобы получить услугу по газификации потребителю достаточно подать заявление в центр обслуживания клиентов, заполнить опросный лист, заключить договор и оплатить услугу. По словам пресс-службы, на разных этапах выполнения работ клиенту не нужно ходить по кабинетам для сбора подписей, согласований и получения разрешений. Весь дальнейший процесс координируется менеджерами "Черниговгаза".